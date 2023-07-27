第一ネット ウォルフォード タイツ ストッキング サイズ:10-(S) ストッキング/タイツ

ウォルフォードのタイツ ストッキング、サイズ:10-(S)です！

ウォルフォード タイツ ストッキング サイズ:10-(S)

メーカーから購入した海外正規品です♪

Christian Dior クリスチャンディオール ストッキング 10点セット



ウォルフォード タイツ ストッキング サイズ:10-(S)

新品未使品ですが、状態は画像より自己判断くださいませ！

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※開封痕ありますが、新品未使用となります

ウォルフォード タイツ ストッキング サイズ:10-(S)



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ブランド名: ウォルフォード

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サイズ等: サイズ:10-(S)

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コメントなし即購入歓迎致します♪

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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