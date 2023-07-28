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【即納】 レア《NFL》スティーラーズ 刺繍プルオーバーナイロンジャケット/メンズXL ナイロンジャケット

商品の説明

古着を中心に出品しております。
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■SIZE : メンズ XL ［US L］
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■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）
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肩幅　55cm
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身幅　67cm
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着丈　73cm
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袖丈　67cm
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■CONDITION　【B】
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目立つダメージはない美品です。
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※クリーニング済み。
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【A】使用感も少なく大変状態の良い商品
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【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品
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【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品
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【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能
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状態は個人の印象を基準にしております。
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古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。
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※着画はお断りいたします。
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※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。
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ご了承の上お買い求め下さい。

FCRB コーチジャケット Sサイズ

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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古着を中心に出品しております。※送料無料※コメントなしの即購入OK◎#古着shop_cotonavintage《NFL》チーム両面刺繍プルオーバーナイロンジャケット/メンズXLレア○NFLピッツバーグ・スティーラーズのVネック両面刺繍プルオーバーナイロンジャケット◎人気Vネックプルオーバー仕様に豪華刺繍がかわいいナイロンジャケットです♪■COLOR :ブラック■SIZE : メンズ XL ［US L］■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）肩幅　55cm身幅　67cm着丈　73cm袖丈　67cm■CONDITION　【B】目立つダメージはない美品です。※クリーニング済み。【S】未使用・デッドストック・新品【A】使用感も少なく大変状態の良い商品【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能状態は個人の印象を基準にしております。古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。※着画はお断りいたします。※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。ご了承の上お買い求め下さい。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【即納】 レア《NFL》スティーラーズ 刺繍プルオーバーナイロンジャケット/メンズXL ナイロンジャケット

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