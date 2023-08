【即納】 レア《NFL》スティーラーズ 刺繍プルオーバーナイロンジャケット/メンズXL ナイロンジャケット

古着を中心に出品しております。

人気Vネックプルオーバー仕様に豪華刺繍がかわいいナイロンジャケットです♪

■COLOR :ブラック

■SIZE : メンズ XL [US L]

■実寸サイズ(※素人の採寸なので目安程度でお願いします)

肩幅 55cm

身幅 67cm

着丈 73cm

袖丈 67cm

■CONDITION 【B】

目立つダメージはない美品です。

※クリーニング済み。

【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品

【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品

【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能

状態は個人の印象を基準にしております。

古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。

※着画はお断りいたします。

※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。

ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

