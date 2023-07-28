【限定販売】 Apple Watch SE2 44mm GPSモデル 新品未開封 未使用 PC周辺機器

APPLE APPLE WATCH SE2 44 SVAL WT 202209 WHITE

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Apple Watch 44mm GPSタイプ

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ホワイトスポーツバンドです。

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家電量販店で購入しましたが、必要でなくなったため出品いたします。

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新品未開封品です。

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2023年4月初旬頃購入

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初期不良はAppleにお問い合わせください。

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梱包作業は完了しておりますので、24時間以内に発送可能です。

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アップルウォッチAPPLE WATCH2 42

#AppleWatch

TOSHIBA ノート型パソコン PTBX-37MSUB

#アップルウォッチ

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 新品、未使用

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