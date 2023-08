美品 ボッテガヴェネタ bottega veneta

【極美品】土屋鞄 ボストンバック 2way 肩掛け 極上本革 ダークブラウン

美品 ボッテガヴェネタ bottega veneta 圧倒的な存在感【カラー】ワインレッドショルダー、保存袋写真のものが全てです。横50x高さ27xマチ25cm素人採寸につき多少の誤差があるかもしれません。50万円以上したと思います。3-4年ほど前に、福岡岩田屋にて購入しました。間違いなく正規品です。一度も使用していませんので、美品です。購入時からのもの、保管に伴う多少のヨレがございます。写真ご確認下さいませ。あくまでも一度人の手に渡った中古品です、神経質な方の購入はご遠慮ください。未使用のイントレチャートのボストンバッグはなかなか希少かと思います。またこちらの色は珍しくお取り寄せしたものです。色褪せなどもありません。コロナのため旅行に行く機会が減ったため未使用のまま出品いたしました。メンズ、レディースどちらとしてもお使いいただけます。他のサイトにも出品していますため突然削除することがあります。ボッテガヴェネタ(BOTTEGA VENETA)カバハンドバッグ トートバッグイントレチャートラージ ダッフルバッグ 2WAY ボストンバッグ トラベルバッグ 旅行バッグエルメス、ルイヴィトン、ロエベのバッグも出品しています。よろしくお願いします。自宅でない場所に保管していますため、発送まで数日かかる場合があります。現行のミディアム イントレチャート ダッフルは67-70万で販売されています。

