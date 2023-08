古着好きのおしゃれさん、いらっしゃいませ✧

【 2822 】

☪️ #ひなの古着屋 ☪️

✅フォロー割《200円OFF》

☑️即購入、無言購入OKです○

一点物の古着ですので〝早い者勝ち 〟

気になる方はお早めに︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎!

☑️まとめ買いがお得✴️

お気軽にコメントください︎︎。

【 商品説明 】

古着

CRESENT MAX

フィッシャーマン

アランニット

ニットセーター

N..さま専用



“ 90s vintage CRESENT MAX fisherman knit ”

1990年代頃のヴィンテージアイテム。

立体的な編み目とハンドニットのような肉厚生地が人気を集める、フィッシャーマン・アランニット。

定番の生成り(ホワイト系)カラー。

縄柄・ダイヤ柄・ハニーカム・ケーブルなど特徴

的な編み目と、ウール生地特有の温かみある風合いが激シブ。希少かつ入手困難な一点物です。

※素材

ウール100%

※色

アイボリー 生成り

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

※状態

毛玉取りでお手入れ済みですが、ニット製品特有の毛羽立ちはご了承ください。

多少の使用感はありますが大きなダメージはなく、これからもたくさん着て頂けます。

⚠︎出品物は古着になります。

神経質な方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。

✡️表記サイズ M

平置き寸法(㎝)

着丈 63

肩幅 -

身幅 47

袖丈 89

⚠️平置き採寸ですので、目安として参考程度にご活用くださいませ。

着画はやっておりません。

【ご案内】

☑️簡易包装にて、ご購入から1~2日で発送させて頂きます。

圧縮発送する場合がございます。

☑️全品送料無料◎

☑️リサイクルダンボールを使用する場合がございます。

☑️自宅にトイプードルがおります

フォローよろしくお願い致します❇️

#ひなの古着屋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

