ソワール マリココウガ ワンピースドレスをご覧頂きありがとうございます。

♡フォロワー様割引をご利用頂くと

全品10%オフでお求め頂けます。

♡大切な慶びの席には いつも最高の自分で臨みたいもの、プライベートからソーシャルオケージョンまで対応できる高級カラーフォーマルワンピースです。

♡可憐なカシュクール風デザイン、

タックから拡がるドレープフレアーがエレガントです。

♡素材はポリエステル100%となります。

※ループロックタグは取り外しております。

※ネックレスはイメージサンプルです。

【サイズ目安:単位cm】

☆タグ表記☆

サイズ 38号

☆手尺寸法☆

着丈 104.0

身幅 42.0

ウエスト 36.0

後ファスナー 48.5

❤丁寧なお取引と梱包を心がけており

ます。

❤お値引き、ご不明点等お気軽に♪

コメントお待ちしております。

❤商品一覧はこちらから→→ #Eートモ

又はアイコン(唐獅子)タップをお願い

致します、お買い得品 盛り沢山で

す。

#TOKYOSOIR5011543S

#東京ソワール

#MARIKOKOHGA

#マリココウガ

#ワンピースドレス

#カラーフォーマルドレス

#結婚式

#二次会

#パーティー

#食事会

#諸種慶事178

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ソワール 商品の状態 新品、未使用

