超安い 《限定値下げ》GUCCI レディース 時計 腕時計(アナログ)

文字盤形···ラウンド・丸形

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ムーブメント···クォーツ・電池式

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未使用ですが、自宅保管していたものです！

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腕周り、素人が計りましたが16cmでした。

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電池交換していません。

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GUCCIメンズ腕時計も出品しています！

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

文字盤形···ラウンド・丸形ムーブメント···クォーツ・電池式カラー···ブラック未使用ですが、自宅保管していたものです！腕周り、素人が計りましたが16cmでした。GUCCIの時計。文字盤 ・黒電池交換していません。箱もつけて送ります。GUCCIメンズ腕時計も出品しています！

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