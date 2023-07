説明をご覧いただきありがとうございます!

LORENZOASOLA 48 ロレンツォアゾラ

値段交渉や不明な点がある場合は、対応していますので気軽にコメント下さい!

☆ほぼ毎日更新中☆

#HIROの中古ファッション用品はこちらへ!

《アイテム》

CELINE セリーヌ トリオンフ マカダム

ラムレザー ライトブルー メンズ

Lサイズ ビッグシルエット オーバーサイズ

*大手リサイクルショップにて購入しました

《状態》

全体的に色褪せがございます。

ですが、破れなく、まだまだお使い頂けるアイテムになります^_^

《生地》

羊革 ラムレザー

《カラー》

ライトブルー 水色 青

《サイズ》

表記サイズ:Lサイズ

肩幅:55cm

身幅:60cm

袖丈:57cm

着丈:85cm

*平置き実寸になります。

*着画はお断りさせて頂きます。ご了承ください。

《発送方法》

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

また、遅れる際は連絡させて頂きます。

《保管場所》

クローゼットの中で保管していました!

《ペット・喫煙者》

いません!

*ご購入前にプロフィールをご覧ください^_^*

*他フリマサイトでも掲載していますので、急遽削除する場合がございます。ご了承ください。*

《管理番号》

UK1512-M-DE31-1220

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

素材···本革

アウター形···シングル

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

