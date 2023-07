✴︎⁂ 基本情報 ⁂✴︎

○ブランド︰FABIO RUSCONI

○サイズ :37

○カラー : ブラック 黒

○デザイン: エナメル グルカサンダル ストラップサンダル チャンキーヒール リボン

○ヒール:8.5cm

✴︎⁂ 商品の状態 ⁂✴︎

都内の大手ブランド専門店にて購入致しました。目立つ大きな汚れはないと思いますが、ヒール部分に多少の小傷等ございますので、写真をよくご確認の上気になる点などございましたら、事前にご質問ください♫

⁂✴︎ ワンポイント ⁂✴︎

トレンドを取り入れたデザインと快適な履き心地が魅力で、最先端のセレクトショップで取り扱われる他、様々な雑誌に引っ張りだこの注目のイタリアブランドです。オフィスやタウンユースにぴったりなシューズが世界中の女性に支持されています。

高級感ある黒のエナメルの今流行りのグルカサンダルです。黒なので色々なファッションにも合わせやすく、太めのヒールなので安定していて歩きやすいと思います。ワンポイントのリボンが女性らしく、とてもオシャレな一足です。

✴︎ 付属品:本体のみ

✴︎ クリーニング:全体のクリーニング、除菌済

ペット無/非喫煙者です♡

⚠️ 注意事項 ⚠️

・画像、色、サイズ計測に誤差がある場合があります。

・気づいていない汚れ等の可能性があるので神経質な方はご遠慮下さい。

・思っていた感じと違う、サイズが合わないなどの返品は承れません。

✴︎ その他

#YUIRI靴

↑他の商品はこちら★

#YUIRI靴24

↑同サイズの商品はこちら★

・フォロー割&まとめ買い✨→お値引きさせて頂きます。

他にも

✴︎Christian Louboutin

✴︎Louis Vuitton

✴︎Ferragamo

✴︎GUCCI

✴︎Jimmy Choo

✴︎TORY BURCH

など多数出品予定です♡

#FABIORUSCONI

#ファビオルスコーニ

#黒

#エナメル

#24cm

#美品

#OL

#グルカサンダル

#ストラップサンダル

#ストラップパンプス

#エナメルサンダル

#ブラック

#オシャレ

#チャンキーヒール

#太ヒール

220708S350

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ファビオルスコーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

