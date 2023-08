月末特別価格!値下げ不可!ズバリでお願いいたします。

アディダス スタンスミス エディフィス別注

¥16800→¥12800

ほぼ新品 HERMES MENS スニーカー ホワイト size 40 25㎝



新品未使用 new balance M1500 PNV 27.5cm

ナイキ エアマックス 95 サミットホワイト/チリレッド DH9792-100

NIKE AIRJORDAN5 RETRO SE university blue



【送料無料】adidas YEEZY BOOST 700 EE9614 25.5

こちらはオリジナルカラーの中でも人気カラーのひとつ"レッドグラデーション"のアッパーをキャンバス地に変更し、日本の梅の花をコンセプトデザインとして採用した1足です。インソールには梅の木をイメージしたグラフィック、ヒールのリフレクターとアウトソールに梅の家紋をモチーフにしたオリジナルグラフィック、右足のアウトソールにはカタカナで"ナイキ"の文字が入った名品に和のテイストをミックスさせた、超レア限定スペシャルエディションです。

新品、未使用 airmax2light アトモス



ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ パイン グリーン ブラック

箱(実際の箱は紛失しましたので別のNIKE箱で発送)あります、タグ、納品書等はありません。

定価19250 Nike ACG Air Mowabb OG TWINE モワブ



NIKE AIR JORDAN 11 RETRO LOW GEORGE TOWN

爪先部にキャンバス生地ならではの汚れがあります(10枚目)、インソールに少し毛玉が付着しております。後はソールのスレも若干で、アッパーも爪先部以外は目立った汚れも無く比較的綺麗な状態です。

New Balance M990GR2 27.5cm



AIRJORDAN 1 NEXT CHAPTER

新品にこだわる方、神経質な方、偽物とお疑いの方はお控えください。

【新品】CONVERSE x CARHARTT



ナイキ ダンク ロー "グレーフォグ"

すり替え防止の為、返品はお控えください

11 by Boris Bidjan Saberi Bamba2 スニーカー



air jordan 1 a ma maniere

LOT-No0070

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

