ご覧いただきましてありがとうございます。

MARNI マルニ 二つ折り財布 ORCHID+LILY WHITE+ROSE



シーバイクロエ SEE BY CHLOE 3つ折り財布 小銭入れ付き

2021年9月に山口県下関の古物市場で購入いたしました、ヴィトンのモノグラム ミニラン ヴィエノワ 2つ折り財布でございます。

Shopaholic Mama様専用★【人気モデル】サンローラン 二つ折り財布



ルイヴィトン LOUIS VUITTON ポルトモネロザリ

気持ちよくご利用いただけますよう

〈極美品〉ルイヴィトン モノグラム ポルトモネ ビエ カルトクレディ 折り財布

【発送前の再クリーニング・メンテナンス】

【美品】GUCCI オフディア 三つ折り財布 シェリーライン GGマーモント

を行っております。

【最終値下げ】Tiffany&co 折り財布 黒 ソフトレザー



ルイヴィトン Wホック財布 ポルトモネビエカルトクレディ モノグラム

「即購入や無言のお取引も大歓迎でございます!」

★美品★ Christian Dior リボン 折財布 コンパクトウォレット



【箱付】グッチ GGマーモント オフィディア シェリーライン 財布 523155

▼▼▼

CHANELシャネル コンパクト財布 ピンク 箱付き



美品✨ イヴサンローラン 折り財布 カサンドラ ピンク レザー レディース

[商品ランク]

★最新モデル 【新品】MICHAEL KORS 二つ折り折り財布 ホワイト



DAKS 財布

N:新品

BOTTEGA VENETA マキシイントレチャート 三つ折り財布 ブラウン

S:新品同様

イヴ・サンローラン 三つ折り財布

SA:極美品

Chloeの、ピンクベージュ色の財布

A/AB:美品

【BOTTEGA VENETA】三つ折り財布 折り財布

BA/B:良品

未使用 IL BISONTE イルビゾンテ レザー二つ折り財布 ヤケヌメ

BC:使用感のあるリユース品

セリーヌ スモールトリオンフウォレット三つ折り財布-gray1

C~E:ダメージが多いリユース品

MIUMIU ラブレターミニウォレット ピンク

J:ジャンク

ツモリチサト キャリー 折り財布 (女の子とネコ)



【美品】ルイヴィトン財布‼︎

ダメージ:極小・小・中・大

良品 フルラ 財布 ピンク A0301252 HRN



MARNI マルニ 三つ折り財布

▼▼▼

!完品! デルヴォー ★タンペート コンパクトウォレット 2つ折り財布★ 新品



新品未使用coachコーチニつ折り財布スナップウォレット シグネチャー猫

[外側ランク:B]

BALENCIAGA バレンシアガ 三つ折り財布 ミニウォレット クロコ型押し

使用感(中)、キャンバス地 薄汚れ(中)、生地反り(小)、角擦れ(中)

sasa様専用LOEWE スリム ジップ バイフォールド ウォレットローズマリー



【極美品】 ディオール LADY DIOR ロータスウォレット レッド 正規品

[内側ランク:BA]

【バレンシアガ】三つ折り財布 ミニ財布 レディース LIGHT BLUE

薄擦れ汚れ(中)、ホックボタン押し跡(中)

■正規品■COACH coach コーチ 短財布 折り財布 ハート フラワー



CHANELの三つ折り財布

▼▼▼

【最終お値下げ】新品未使用☆ マイケルコース 二つ折り財布 ベージュ ミディアム



グッチ 財布 赤 ミニ 即購入可 値下げ

ブランド:LOUIS VUITTON

シャネル カードケース ※週末限定値下げ※



【付属品有】クリスチャンディオール モンタージュ ロータスウォレット 三つ折り

種別:折り財布

SMALL ZIP WALLET (スモール ジップ ウォレット)



箱付き✨LOUIS VUITTON ルイヴィトン ポルトフォイユ ヴィエノワ財布

ライン:モノグラム ミニラン ヴィエノワ

valentino ヴァレンティノ 三つ折り財布 グレー USED



【 破格 】LOUISVUITTONルイヴィトン財布ポルトフォイユカプシーヌ

対象性別:レディース

セリーヌ CELINE 財布 ウォレット トリフォールド ブラック



ia様 専用 新品LOEWE ロエベ アナグラムトライフォールド

主な素材:コットンキャンバス・レザー

人気カラー✨ ロエベ トライフォールド 6cc アナグラム ライトゴースト 美品



PRADAプラダサフィアーノコンパクト財布

粉吹き・べたつき:特にございません

極美品★ミュウミュウ 折り財布 がま口 クロコ型押しレザー ダークブラウン 濃茶



Lady Dior ロータスウォレット ブライトブルー

色合い:アイボリー系・レッド系

セリーヌ バイカラー 二つ折り財布



❣️新品/未使用 COACH コーチ ジョージー スモールウォレット 白✨

重量:165g

COACH コーチ 二つ折り財布 エナメル シグネチャー レッド



GUCCI ミスティックキャット 二折財布 希少 廃盤

サイズ:

最終値下‼️バレンシアガ 新品 ミニ財布

縦9cm × 横13.5cm × 幅2.4cm

kate spade NEW YORK 二つ折り財布



♡美品♡FENDI フェンディ 3つ折り財布 エフイズ

シリアルNo.:TH2037

グレースコンチネンタル 二つ折り財布 ブラウン 茶色



【新品未使用】シャイニングクロコダイル 三つ折り コンパクト財布 チェーン付き

外側ポケット:

良品 Louis Vuitton ポルトフォイユ・カプシーヌ 長財布

がま口小銭入れ

【新品 入手困難】HERMES エルメス ベアン カードケース 名刺入れ



WhitehouseCox 新品 三つ折り ニュートン S2622 ブライドル

内側ポケット:

【新品未使用!】マイケルコース 財布

お札入れ×1

Vivienne Westwood 三つ折り財布 レザー ゴールドオーブ がま口

カード入れ×7

箱付きアニヤハインドマーチレザーウォレットリボンデザイン黒

フリーポケット×2

【新品未使用】COACH‼️クロスグレインレザー ミディアム コーナー ジップ



極美品✨プラダ 折り財布 ベージュ ヴィッテログレイン ゴールドロゴ レザー

付属品:本体のみ

【新品未使用】コンパクトウォレットCOACH コーチ 折り財布 ロゴ 8727



【新品】FURLAフルラ ミニ財布 クロコ風 二つ折り ブラック

参考価格:84,000円

【新品未使用】トリーバーチ 財布



美品✨ GUCCI 二つ折り財布 GGスプリーム オフィディア マーモント

管理番号:L570

専用ページ ポルトフォイユ・ゾエ



vurarika様専用 HERMES エルメス コンスタンス ミニ財布

▼▼▼

【美品】ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユパラスコンパクト 2つ折り財布



アイソラ財布!蛇革!パイソン柄!使用回数少ない❗️

モノグラムミニ柄×キャンバス地のカジュアルテイスト感と、珍しいツートーンカラーの掛け合わせが非常に可愛らしいお財布。

T1283 良品☆ グッチ 折り財布 ホワイト レザー GUCCI



美品✨ボッテガヴェネタ マキシイントレチャート 三つ折り財布

がま口タイプならではの金具デザインは、ヴィトンらしいラグジュアリー感と華やかな雰囲気を演出する逸品でございます。

グッチ レザー インターロッキングG 二つ折り財布 ブラック×ゴールド



✨美品✨LOUIS VUITTON ポルトフォイユ カプシーヌ 折り財布 黒

些細なご質問やご相談も、お気軽にお尋ねくださいませ(^^*)

【新品未使用】エルメス ベアンミニ ウォレット モーヴシルベストル



coach 三つ折り財布

#Rozenaのヴィトン一覧

MIUMIU ミュウミュウ 折り財布 マドラス ラブレター ハート

#Rozenaの財布一覧

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきましてありがとうございます。2021年9月に山口県下関の古物市場で購入いたしました、ヴィトンのモノグラム ミニラン ヴィエノワ 2つ折り財布でございます。気持ちよくご利用いただけますよう【発送前の再クリーニング・メンテナンス】を行っております。「即購入や無言のお取引も大歓迎でございます!」▼▼▼[商品ランク]N:新品S:新品同様SA:極美品A/AB:美品BA/B:良品BC:使用感のあるリユース品C~E:ダメージが多いリユース品J:ジャンクダメージ:極小・小・中・大▼▼▼[外側ランク:B]使用感(中)、キャンバス地 薄汚れ(中)、生地反り(小)、角擦れ(中)[内側ランク:BA]薄擦れ汚れ(中)、ホックボタン押し跡(中)▼▼▼ブランド:LOUIS VUITTON種別:折り財布ライン:モノグラム ミニラン ヴィエノワ対象性別:レディース主な素材:コットンキャンバス・レザー粉吹き・べたつき:特にございません色合い:アイボリー系・レッド系重量:165gサイズ:縦9cm × 横13.5cm × 幅2.4cmシリアルNo.:TH2037外側ポケット:がま口小銭入れ内側ポケット:お札入れ×1カード入れ×7フリーポケット×2付属品:本体のみ参考価格:84,000円管理番号:L570▼▼▼モノグラムミニ柄×キャンバス地のカジュアルテイスト感と、珍しいツートーンカラーの掛け合わせが非常に可愛らしいお財布。がま口タイプならではの金具デザインは、ヴィトンらしいラグジュアリー感と華やかな雰囲気を演出する逸品でございます。些細なご質問やご相談も、お気軽にお尋ねくださいませ(^^*)#Rozenaのヴィトン一覧#Rozenaの財布一覧

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

プラダ PRADA 二つ折 サイフ マルチカラー美品✨ GUCCI 二つ折り財布 GG マーモント Wホック レザー ブラックグッチ ☆ GUCCI 折り財布 ヴィンテージDolce & Gabbana ドルガバ レザー パイソン 折り財布COACH コーチ ブラック シグネチャー 馬車ロゴCELINE セリーヌ 小銭入れ ミニウォレット カードケース【超美品】CELINE スモールトリフォールド レザー ウォレット 財布※N❣️最終 ChristianDior クリスチャンディオール 財布 トロッターMIUMIU ミュウミュウ 折り財布 マドラス ハート ミニ財布 ブラックルイヴィトン 財布 ポルトフォイユ・ロックミニ