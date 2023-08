憧れ RELAX 1PIU1UGUALE3 ウノピュウ 黒 サイズM セットアップ パーカー

○フォローでお得な割引○

○アイテム

手書き風のグラフィックプリントがデザインされた、フードパーカー&サルエルジョブパンツのセットアップです。

○カラー

黒 ブラック

○サイズ

パーカー

肩幅 44cm

身幅 48cm

袖丈 61cm

着丈 65cm

パンツ

ウエスト 72cm

股上 32cm

股下 46cm

ヒップ幅 46cm

表記サイズ:M

○状態

目立った傷や汚れなし、美品。

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。

△注意点△

*状態に関しましては、出品者の主観となります。

*購入前にプロフィールの確認をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウノピュウノウグァーレトレリラックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

