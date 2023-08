最安値 夜空メル 誕生日記念2021　誕生日記念フルセット アイドル

【購入について】

小芝風花 直筆サイン入り 写真 当選通知書付き

即購入OKです。

コメント中でも即決購入した方を優先します。

気になる点は必ずコメントしてください。

【発送について】

支払い確認後、可能な限り速やかに発送します。

商品が傷まない包装を心がけております。

【商品について】

〈セット内容〉

・記念グッズ3種

・特典:夜空メル箔押し複製サイン入り「あやみ描き下ろし ポストカード」

※特典ボイスはつきません

撮影状況によっては若干お色が異なって見える場合があります。

何卒ご了承お願い致します。

フィギュア

アクリルスタンド

sp

ssp

サイン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

