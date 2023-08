マーカウェア

オーガニックコットン ヘビー 吊裏毛 ジムパンツ

スウェットパンツ

Ash Gray

サイズ3

定価31,900円

多少であればお値段交渉お受けします。

【商品について】

人気で即完売だったアッシュグレーの、さらに生産の少ないサイズ3です。

糸から作ったこだわりのグレーであることに加え、来シーズンにはこの裾ゴムタイプの型はないので、もう出回らないかと思います。

【状態】

3-4回ほど着用しています。目立った汚れや毛玉などはありません。

【以下公式より】

MARKAWARE定番の「GYM PANTS」。

従来のデザインをアップデートし、股上を浅めに設定することで、シルエットをすっきりとさせています。

両腰には縫い目を利用したポケット、右後ろにはスリットポケットを付与。ほかには余計なデザインを加えることなく、スタンダードなジムパンツの魅力を味わえる一本。ハリコシのある生地がシルエットを美しく支えます。膝が出にくいというのもうれしいポイントです。

オーラリー

Auralee

コモリ

Comoli

Graphpaper

グラフペーパー

Rotol

ロトル

Fresh service

Daiwa pier 39

ダイワピア39

Ennoy

エンノイ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マーカウェア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マーカウェア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

