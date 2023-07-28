訳あり Quadro搭載 動画編集 第4世代Core デスクトップPC Win10 i5 デスクトップ型PC

本体スペック
NUC5PPYH PentiumN3700/Mem8GB/SSD120GB
OS：windows10 home（Windows7 Home Premiumからのアップグレードです）
【benzjiさん専用】iMac 27インチ 2017 32GBコア3.4GHz
CPU：Intel Core i5 4590（Haswell）
LEVEL∞ core-i7 フラッグシップ ゲーミングPC
メモリ：16GB（DDR3 4GB x 4）
動画編集 Quadro搭載 第4世代Core i5 Win10 デスクトップPC
HDD：1TB
LaVie Noto standard PC-NS350/AAR-KS
チップセット：B85
Corei7-3700搭載 デスクトップPC ゲームにも
M/B：ASUS B85M-G
i7-2660/8GB/500GB デスクトップPC
GRAPHICS：Quadro K2000
ゲーミングPC Ryzen7 3060ti ロジクール無線マウス HDMI付
DELL XPS8930 i7-8700/32G/SD512/RTX2080Ti
セット内容
金庫 大型 70cm [100L] 電子テンキー式 鍵2本 振動警報 防犯
本体・19インチモニター（NEC AS191WM）
iMac IMAC MC511J/A 2017
キーボード・マウス・スピーカー・マイク
X68000 ACE HD 動作確認済 本体のみ
windows7 インストールメディア
✨超ミニ✨INTEL✨デスクトップパソコン✨ 高速SSD✨メモリ8GB
スロットインの3.5インチHDDドライブベイ
ゲーミングPC Apex、Valorant、Fortniteなど◎動作良好
Mac mini Corei7 16GB SSD 1GB+HDD 1GB
外観はやや汚れあり
RADIX NAS Alrit-M 8GB 32GB 分解テスト済 静音NAS
PCケースフロントのイヤホンジャック・マイクジャック・USBポートに接触不良があります。
NEC VALUESTAR S PC-VS370SSB
【2台セット】H520s i5-2320/4GB/500GB/Win10/DVD
（2023/4/22：構成を変更しました）
[21日まで]ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R36T 3060Ti
【良品】ド派手ゲーミングPC Core i5 3470 GTX960 RAM8G
RTX3060Ti搭載ゲーミングPC フォートナイト/apex 300fps↑
ひよこ。様専用
Jetson AGX Xavier 開発者キット
本体スペックOS：windows10 home（Windows7 Home Premiumからのアップグレードです）CPU：Intel Core i5 4590（Haswell）メモリ：16GB（DDR3 4GB x 4）HDD：1TBチップセット：B85M/B：ASUS B85M-GGRAPHICS：Quadro K2000セット内容本体・19インチモニター（NEC AS191WM）キーボード・マウス・スピーカー・マイクwindows7 インストールメディアスロットインの3.5インチHDDドライブベイ外観はやや汚れありPCケースフロントのイヤホンジャック・マイクジャック・USBポートに接触不良があります。（2023/4/22：構成を変更しました）