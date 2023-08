ニコパンダのブランドカテゴリーがなかったので、デザイナーのニコラ・フオルミケッティがディレクターをつとめていたミュグレーのカテゴリーを選択させていただいております。

お衿の形やフリルがかわいらしいニコパンダのシャツ/ブラウスです。

前身頃と後身頃でお素材が違い、前身頃はジャージ素材のような生地、後身頃は布帛です。

どちらもコットンです。

お色は、エクリュ寄りのオフホワイトです。

可愛くて買ったのですが、購入後、観賞用になってしまっていました。

サイズ表記Mですが、ゆったりしています。

しっかりした作りのいい服です。

肩幅43.5

脇下身幅50.5

袖丈59

総丈67.5

約、cm

カラー...ホワイト

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

素材...コットン

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミュグレー 商品の状態 新品、未使用

