最終値下げ 極美品　エルメス momo様専用　HERMES バーキン30　トゴ 金具 レッド ハンドバッグ

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カラー···レッド人気モデル/シリーズ···HERMES バーキン30素材···本革カラー···レッドHERMESご覧頂きましてありがとうございます。最後までご一読くださいますようお願いいたします。■エルメス バーキン30cmオレンジの色味があるレッドで上品かつ可愛らしいお色になります。■ゴールド金具■刻印 T （2015年）■付属品 カデナ・クロシェット・鍵・写真についてるアクセサリーは付属しません。海外のエルメス直営店にて購入いたしました。型崩れもなく美品だと思います。トータルで10回も持っていないような気がします。ただ、目立つ傷や汚れはありませんが使用に伴う小さな傷やスレがハンドルや四隅にあります。写真をよくよくご確認ください。神経質な方はご遠慮ください。高額商品ですので、購入前に上記をご了承いただけるか等購入意思確認のためコメントいただきますようお願い致します。大切にしてくださる方にお譲りしたいと思います。間違いなく本物なので気になる点等ございましたらご購入前にお問い合わせくださいませ。

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