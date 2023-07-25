海外ブランド 【未使用に近い】累積32 東芝 G83HS i5 8GB 256GB オフィス ノートPC

ご覧頂きましてありがとうございます！

MacBook Pro 2017 i5,8GB,128GB 中古美品

商品状態をご確認頂き、中古品にご理解頂けましたらご購入を検討下さい。

[office付き 初期設定済み] hp 15sエイチピー ノートパソコン 本体

不明点がございましたら、ご購入の前にご質問をお願い致します。

ゲーミングノートPC MSI GL63 8RD-1080JP



◆シーバス様専用◆Macbook pro 13インチ corei7

■スペック情報

レッツノート CF-SZ5 Core i5 6/13まで値下げ中

・品名：Dynabook G83/HS

SONY VAIO Fit 15A SVF15N28EJS フリップスタイル

・OS：Windows 11 Pro 64bit

MacBook Air 2022 M2 8GB SSD256 未使用

・ソフト：Microsoft Office Professional PLUS 2021(正規版) インストール認証済み。

b17✨Core i5/スピーカー付き/爆速 SSD/ブルーレイ✨ノートパソコン

※Word、Excel、PowerPoint、outlook等。プロダクトキーも付属。

ASUS Vivobook Pro 14 ryzen/2880x1800/16g



MacBook Pro 13インチ 2017 i5 8GB 256GB グレー

・画面：13.3インチ FHD 1920*1080 高輝度・高色純度・広視野角 (IGZO)

【新品未使用】NECノートパソコンLAVIE Direct N15(S)マウス付

・CPU：第11世代 インテル Core i5-1135G7 2.40GHz（最大4.20GHz）

【美品】累積6790 CF-SV8 i5 8GB 256GB DVD オフィス

・メモリ：8GB

MACBOOK,office 2021&Windows10, pink gold

・SSD： 256GB (PCIe対応）

ふんわり可愛いエアリーブルー❤️設定済み水色ノートパソコン✨初心者おすすめ✨



envy Ryzen5 ノートパソコン

・光学ドライブ：無し

dynabook B55/B Core i3-6100U 2017年製

・通信機能：無線LAN/Wi-Fi 6、Bluetooth(Ver5.0)

ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5

・インターフェイス等：SDカードスロット、USB 、Type-C、HDMI、指紋認証、顔認証、Webカメラ

MacBook Pro 13インチ MB991 電源アダプタ他付属品+おまけ付

・外形寸法/重量：

美品◎Apple アップル MacBook Air M1 MGN93J/A

約306.0（幅）×210.0（奥行）×17.9（高さ）mm 約888g

Dell latitude5300 i7/16/512GB+Office2021



未使用に近い MSI ゲーミング RTX3060 最新モデル サクサク動く

2021年3月発表モデル

MacBook Pro i7 Mac/Win SSD512GB 新品バッテリー

★詳細情報

SONY VAIO Windows11 ☆設定済みサクサク動く☆

https://dynabook.com/business-mobile-notebook-g-series/g83hs-mar-2021-13-3-inch.html

M1 mac book air スペースグレイ 512GB SSD



HP Pavilion15/高速AMD/新品SSD/Office/ノートパソコン

■付属品

【格安】Apple MacBook Pro 16インチ 新品

本体、ACアダプター

SONY/VAIO/第2世代i5/SSD256/メモリ4/ノートパソコン



Dell Inspiron 15 3000シリーズ

■状態

【最新Windows11】東芝/ノートPC/オフィス付/SSD256GB/T75

・商品到着後設定もなく、すぐに使えます。

*50❤️オシャレなダイヤカット柄デザイン❤️ホワイトVAIOノートパソコン✨

・本体、天板、キーボードは目立つキズが無いです。全体的に未使用に近い美品です。

♠︎爆速良品★Win11ノートパソコン★Fujitsu LIFEBOOK AH42

・液晶画面に非常に細かいキズがあります（よく観察しないと気づかない程度のキズです）。

(値下げ)NEC LaVie PC-LS150SSW(ホワイト)

※その他画像にてご確認ください。

Lenovo IdeaPad Slim 370i Core i5 16GB



新品未使用！エイサーノートパソコン

■稼働確認

46様 予備

・電源、USB、HDMI、Wi-Fi、有線LAN、指紋認証、顔認証、Webカメラ、スピーカー、イヤホン 正常

Surface Laptop 4 /SSD512GB/8GB/i5第11

・バッテリー駆動時間（100%状態）：11時間37分表示

ジャンク MacBook Pro 2016 15インチTouch Bar付き

※BatteryReportによれば新品と同等な残量状態です。

匿名配送 ノートPC 15.6インチ SSD DELL Vostro3568

・累積使用時間：32時間

最新Win11・爆速4世代Core-i7★ソニー/SSD1TB/ タッチパネル



Windows11 Core i3 8GB 大容量500GB すぐ使える

◆注意事項

最終価格 MacBook Pro 13inch,

・お客様の都合による商品の返品、キャンセルは承っておりません。

MacBookAir m1 シルバー

・バッテリー残量につきましては稼働状況によって急激に変化する場合がありますので性質上保証できかねます。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂きましてありがとうございます！商品状態をご確認頂き、中古品にご理解頂けましたらご購入を検討下さい。不明点がございましたら、ご購入の前にご質問をお願い致します。■スペック情報・品名：Dynabook G83/HS・OS：Windows 11 Pro 64bit・ソフト：Microsoft Office Professional PLUS 2021(正規版) インストール認証済み。※Word、Excel、PowerPoint、outlook等。プロダクトキーも付属。・画面：13.3インチ FHD 1920*1080 高輝度・高色純度・広視野角 (IGZO)・CPU：第11世代 インテル Core i5-1135G7 2.40GHz（最大4.20GHz）・メモリ：8GB・SSD： 256GB (PCIe対応）・光学ドライブ：無し・通信機能：無線LAN/Wi-Fi 6、Bluetooth(Ver5.0)・インターフェイス等：SDカードスロット、USB 、Type-C、HDMI、指紋認証、顔認証、Webカメラ・外形寸法/重量：約306.0（幅）×210.0（奥行）×17.9（高さ）mm 約888g2021年3月発表モデル★詳細情報https://dynabook.com/business-mobile-notebook-g-series/g83hs-mar-2021-13-3-inch.html■付属品本体、ACアダプター■状態・商品到着後設定もなく、すぐに使えます。・本体、天板、キーボードは目立つキズが無いです。全体的に未使用に近い美品です。・液晶画面に非常に細かいキズがあります（よく観察しないと気づかない程度のキズです）。※その他画像にてご確認ください。■稼働確認・電源、USB、HDMI、Wi-Fi、有線LAN、指紋認証、顔認証、Webカメラ、スピーカー、イヤホン 正常・バッテリー駆動時間（100%状態）：11時間37分表示※BatteryReportによれば新品と同等な残量状態です。・累積使用時間：32時間◆注意事項・お客様の都合による商品の返品、キャンセルは承っておりません。・バッテリー残量につきましては稼働状況によって急激に変化する場合がありますので性質上保証できかねます。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 未使用に近い

dynabook R73 i3 SSD office付き DVDドライブMacBook Pro 13インチ MLUQ2j/A 2016年製富士通 U937/R 13.3型 i5 8GB 軽量薄型 ノートパソコンメーカー保証あり！ほぼ新品！富士通 LOFEBOOK ノートパソコン⭐️即日発送可能【数回使用美品】富士通 AH53/B3 FMVA53B3RK‼️MacBook Pro 13-inch 2020 intel cpuDell Inspiron 14 5480 ノートパソコン i5-8265UJ41 デル Latitude 7290 i5◆8◆SSD256GB◆12.5初心者向け人気のLaVie【カメラ付き/初期設定済み】清楚な白ノートパソコン♪