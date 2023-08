豊富なギフト 【超激レア】80s 90s USA製 ロビンソン ナイキ tシャツ 銀タグ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

見ていただきありがとうございます!!!

超激レアの「ロビンソン選手」のtシャツです。銀タグの90sでUSA製です(^-^)シングルステッチになってます。

色褪せなどありますが、古着感MAXの味が出た1枚となってます!vintage品などが好きな方はぜひ(*^^*)

質問や相談などあれば気軽にコメントしてください、多少のお値下げ可能です!

『2点以上のセット割』も可能です!お気軽にコメントしてください(*^^*)

■ブランド

NIKE

■カラー

BLACK

■サイズ(cm)

L

着丈65 身幅51

(素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。)

Vintage ヴィンテージ 80s 90s 00s 古着 古着男子 古着女子 古着コーデ アメカジ アメリカンカジュアル ストリートファッション ストリートコーデ カジュアルファッション カジュアルコーデ オーバーサイズ オーバーサイズコーデ

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

