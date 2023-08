Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック

任天堂

定価: ¥ 18800

3dsll ポケモンX 未開封 新品



液晶に傷があり丸く映らない部分がありますので画像でご確認下さい。

保護フィルムを貼っていたのでタッチパネルにはほぼ傷はありません。

動作確認済み。

ソフトの抜き差しがしずらく、画面に傷もありますのでジャンク品扱いです。

タッチペンはあります。

ACアダプタも画像でご確認の通り汚れはありますが、使用は可能でした。

あくまでも中古品ジャンク品の為、傷等画像でご確認の上返金返品は出来兼ねますのでご了承頂ける方のみとさせて頂きます。

ソフトは後ろに名前を書いていた為、除光液で消した後が残っています。

○ソフト一覧

暗殺教室 殺せんせー大包囲網‼︎

マリオカート7

モンスターストライク

タッチ!カービィ

トモダチコレクション

新絵心教室

ぼくらはカセキホリダー

アンパンマンとあそぼ あいうえお教室DX

画像にある物が全て付属になります。

#任天堂 #ゲーム #本体 #Nintendo3DS #LL

#ソフトセット#ジャンク品

商品の情報 ブランド ニンテンドー 商品の状態 傷や汚れあり

