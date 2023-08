人気の 【超希少‼️】Rockmount ビンテージウエスタンシャツ　HBARC菅田将暉 シャツ

【週末SALE‼️】

¥19,800→¥17,700

【至極の逸品】Rockmount ビンテージウエスタンシャツです。

60年後期から70年代の物と思われます。HBARC エイチバーシーも良いですがこちらも負けてないですよ!

とても希少な柄のウエスタンシャツです。この柄のシャツは見たことがなく1点ものになりますので、ほしい方はお早めにどうぞ!

特に目立った傷や汚れはなくこの時代のアメリカ製のウエスタンシャツとしてはとても良いコンディションと言えると思います。

ロックマウント・ランチ・ウェア(通称ロックマウント)は、1946年に創業されたアメリカ初のウエスタンシャツメーカーです。

上記にもあったスナップボタンを、初めてシャツに採用したメーカーでもあります。

ロックマウントは長年アメリカ製にこだわり、ギザギザポケットやひし形スナップといったユニークなデザインで親しまれています。

ニコラスケイジなどのハリウッド俳優や、ジョンレノンなどのロックスターも愛用していたということもあり、個性を出すのにはぴったりのブランドといえます。

古き良きアメリカンスタイル好きの方や

クリントイーストウッドの西部劇お好きな方

ジョニー・デップ ウエスタンファッション好きな方

小松菜奈 菅田将暉のビンテージファッションお好きな方へ!

【サイズ】

肩幅 約40cm

身幅 約50cm

着丈 約74cm

袖丈 約64cm

素人採寸になりますので多少の誤差はお許し下さい

古着となりますので、ご理解のある方のみご購入お願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロックマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

