カシオペア

全部で13枚あります!

プレーヤーがない為、動作確認は出来ておりません。

またレコードに詳しくはないのですが

見る限り、盤の状態はとても綺麗な状態かと思います!

また古いものなのでジャケット、内袋の経年による劣化、汚れ等は予めご了承ください。

頂きましたが全くわからないものなのですが

調べてみたら人気のあるレコードばかりだったので

どなたか必要な方がいましたら、お譲りしたいなと思い出品致します!

また、楽譜が入っていたりするものもありますし、

シールステッカーも当時のものだと思われます☆

よろしくお願いいたします☆

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

