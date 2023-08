超人気高品質 ハリウッド アメリカ 東映★復讐は俺がやる ジャンパー★菅原文太 スタッフ Gジャン/デニムジャケット

非売品★

ジージャン後部下に一か所少々擦れがあります。中古扱いになります

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

