【商品特徴】

●サイズ▶︎▶︎表記L

●寸法

着丈→約73㎝(首肩付け根から裾下)

肩幅→約57㎝(肩から肩)

袖丈→約62㎝(肩から袖先)

身幅→約67㎝(脇下から脇下)

古着トレンドの今、王道アメカジだけでなく定番カジュアルコーデでもティンバーランドの存在は欠かせません。

ティンバーと言えばブーツの印象が強いでしょうか?実はブーツだけでなくアウトドアカジュアルアパレルもかなり力を入れており古着シーンでは定番のブランドです。

こちらは00sティンバーランドのスイングトップ形状のビッグサイズナイロンジャケット。

ナイロンジャケットと一言に言ってもナイキやアディダスのようにシャカシャカした感じではなくコットン混の様なスモーキーな風合いがシブく軽さと防風性、保温性を兼ね備えたアウトドアライクな仕上がりに。

無骨でカッコイイ物が多くアメカジストリートコーデで人気です*

また着回し最強のネイビーボディで状態も良いのでアメカジスタイルはもちろん、意外と通勤時や女性の着用もシブい感じで良いです!

入手困難なインポート一点物古着ですので気になった方はお早めにご利用下さい*

●状態

目立った汚れや傷もなくオススメな状態です⭐️

41024-51-n39

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

