エイミーイストワールのロングワンピースです!

夏らしい背中が開いているタイプのワンピースです!チューブトップと共に着用していただいても良いかと思います♪

●ブランド名:eimy istoire

●サイズ:Free size

●素材:ポリエステル100%

●実寸サイズ :

着丈:約113cm

※背中が開いているデザインの為胸元から測定。

裄丈:約27cm

身幅 : 約47-52cm

ウエスト:約60-80cm

※胸下切り替えな為、一番細い箇所を測定。

※平置きでの採寸です。

素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。

●色:アイボリー、オフホワイト、ベージュ系

●状態:新品タグ付きです。

●商品特徴 : バックファスナー

⚠️中古品である事にご理解頂ければ幸いです。

品物の詳細については個人的主観で見落とし等の可能性もある為、細かいことが気になる神経質な方や、完品をご希望の方は購入はお控え頂ければと思います。自宅保管になる為多少のシワご容赦ください。

商品管理番号336-4j15j25

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エイミーイストワール 商品の状態 新品、未使用

