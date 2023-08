ウォルシュ ENSIGN グレー US9 EUR43 27.5cm相当となります。

1年ほど前に購入後、デザインと履き心地良く愛用しておりました。

雨の使用はほぼありませんが使用に伴う目立ちづらい汚れ等あります。

ソールのかかとの部分に使用に伴う劣化がありますので「やや汚れあり」とさせて頂きました。

定価27,500円でかつ手には入りづらいスニーカーということもあり、今回お譲りさせて頂きたく出品させて頂きました。

当方水虫なし、シューズに関しても2日連続で履くことなく清潔に使用してきました。

お気に入りということもあり、予告なく出品の取り下げさせて頂くことがあるかもしれません。

なお、現在のところお値下げは考えておりません。

何卒よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ウォルシュ 商品の状態 やや傷や汚れあり

