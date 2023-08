『商品詳細』

珍品 Willis&Geiger 半袖ヘミングウェイジャケット 80年代

«コンディション»

⇒C(全体的に汚れあり)

S:新品未使用,タグ付き,デッドストック

A:使用感やダメージ感が少ない美品状態

B:通常の古着位の使用感で状態良好

C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態

«サイズ詳細»

表記:2XL

着用感:XXL

着丈:74.5cm

身幅:72cm

裄丈:95cm

※着用感は当社独自基準による参考サイズです。

※測定値の若干の誤差はご了承ください。

«素材»

⇒ポリエステル 65% コットン 35%

«発送・送料について»

⇒基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。

⇒梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。

20230619X

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

