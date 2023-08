Air Jordan 1 low pine greenです。

NIKE supreme air force1 エアフォース1

・ナイキの公式ホームページから購入しました。

[美中古/日本未発売]ナイキ エアマックス94 ウルフグレイ ブライトクリムゾン

・黒タグは外してしまっていて、現在商品にはついていない状態ですが、発送時には一緒に梱包させていただきます。

VALENTINO ヴァレンティノ ガラヴァーニ クロシェスニーカー

・9枚目の写真から確認できる通り、靴紐に黒い汚れがついてしまっています。

STÜSSY & CONVERSE CHUCK 70 HI US9 27.5

・使用回数は7回程度です。

エアジョーダン1 Next Carpet スパイダーマン2

・ジョーダンロゴも残っております。

NIKE AIR JORDAN 1 RETRO OG COURT PURPLE

・ご不明な点がございましたらお気軽にコメントください。

ニューバランス New Balance スニーカー M576CKK 26.5cm



NIKE ナイキスニーカー エアマックス95 AIR MAX '95 SE

サイズは26.5cmになります。

newbalance×PALACE 580 MT580PC2 28㎝

値下げはします!!できる限りですが

ナイキ ダンクロー PRM ヘッド2ヘッド/CO.JP

早めに売りたいです!!

NIKE WMNS BLAZER LOW SD"SAND" 24.5cm

お気軽にコメントください!!

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

