✅フォロー割引行っております

ご覧いただきありがとうございます。

【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。

● 4,000円以下 →→→ 200円OFF

● 4,000円以上 →→→ 400円OFF

すでにフォロー頂いている方にも毎回お値引き致します!コメントくださいませ^_^

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋mame

✅商品名

✴️ サイズ詳細

XL

肩幅:53

身幅:60.5.

袖丈:26

着丈:80

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅商品情報

・色柄:ホワイト、白

・素材:綿

・備考:

✅状態

かなり状態の良い古着です。

これからもたくさんお使いいただけます^_^

✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

他にも似ている商品を出品しております!

宜しければご覧ください♧

⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎

#古着屋mame_Tシャツ_ポロシャツ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 未使用に近い

✅フォロー割引行っておりますご覧いただきありがとうございます。【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。● 4,000円以下 →→→ 200円OFF● 4,000円以上 →→→ 400円OFFすでにフォロー頂いている方にも毎回お値引き致します!コメントくださいませ^_^ ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋mame✅商品名【即完モデル‼︎】ブラックアイパッチ◎メタリックロゴ Tシャツ ■the Black Eye Patch ビッグロゴ Tシャツ 超人気モデル✴️ サイズ詳細 XL平置き採寸(単位:cm)肩幅:53身幅:60.5.袖丈:26着丈:80※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅商品情報・色柄:ホワイト、白・素材:綿・備考:✅状態かなり状態の良い古着です。これからもたくさんお使いいただけます^_^✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに他にも似ている商品を出品しております!宜しければご覧ください♧⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎#古着屋mame_Tシャツ_ポロシャツ

