【人気急上昇】 最終値下げfakeassflwasショルダーバッグ トートバッグ

FAF(Fake As Flowers)(エフエーエフ(フェイクアズフラワーズ)) PROTOTYPE002

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・富士金梅社製の丈夫なキャンバス生地を採用したショルダーバッグ

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・極力無駄なデザインは省いたミニマルな構成

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・グラフィックは職人の手作業によるステンシルプリント

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・使っていくうちにほつれを楽しめるデザイン

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ブラックアイパッチコラボのキーホルダーもおつけいたします。

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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