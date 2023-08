【あす楽対応】 JCREWタキシード 4点セット 日本未発売 セットアップ

JCREW タキシード セットアップ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジェイクルー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

JCREW タキシード セットアップドレスシャツ蝶ネクタイ(黒)カフスボタン4点セット。専用のハンガー、収納バックあり数年前に1度自分の結婚式に着たタキシード、その後クリーニングに出して保管してました。タキシードはニューヨークのJCREWで購入してます。定価15万程度。日本未発売なので他の方とほぼ被ることもなくブルーのタキシードも、式の参列の方に評判が良かったです。ジャケットのクルミボタンもかなり素敵です何よりレンタルドレスよりも、購入した方が割安かと思います。カラー:ブルー色味は2枚目の1番左が近いかと思います。□size<ジャケット>36S<パンツ>W32L30□実寸サイズ<ジャケット>着丈:76cm身幅:45cm肩幅:42cm袖丈:61cm<パンツ>ウエスト:84cm股上:26cm股下:76cmワタリ:29cm裾幅:19cm当方身長181cm体重68kg参考の写真で確認ください。素人採寸なので誤差ご了承ください。

