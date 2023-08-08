バーゲンで 【Frameworkフレームワーク】 クロシェシャツジャケット 未使用タグ付 カーディガン/ボレロ

税込24,200円、店舗にて購入したのち

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手数料と送料を含めての価格となります点

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以下、公式サイトより。

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おまとめ パールボタンカーディガン＆ガリャルダガランデ



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コットン100％のナチュラルな風合いが、程よくカジュアルアップしてくれるアイテムです。

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ゆるさのあるボックスシルエットで、さらっと羽織っただけでも様になるように。

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Desigualレース`シースルーパッチワークキモノスリーブ羽織定価¥29900

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※自宅にはペットや喫煙者はおりません。

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フレームワーク 商品の状態 新品、未使用

税込24,200円、店舗にて購入したのち自宅にて保管しておりました。手数料と送料を含めての価格となります点ご理解ください。気に入っており迷いがあるため出品を取消しするかもしれません。以下、公式サイトより。コーディネートの主役になるクロシェジャケット。コットン100％のナチュラルな風合いが、程よくカジュアルアップしてくれるアイテムです。ゆるさのあるボックスシルエットで、さらっと羽織っただけでも様になるように。様々なモチーフを一着の中に詰め込んだ、手作り感のある特別な一枚です。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：あり裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊自宅かつ素人保管ですので、気になる方や新品をお求めの方はご遠慮ください。※自宅にはペットや喫煙者はおりません。あくまで中古品であることをご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。小さく折り畳んでの発送となりますので、畳みじわ等ご了承ください。

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