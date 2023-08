ナイキ エア ジョーダン 1 HIGH OG

' トゥルーブルー '

NIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG

' True Blue '

トゥルーブルー/セメントグレー/ホワイト

DZ5485-410

サイズ 27.0 cm (US9)

*替え紐(白色)付き。

デフォルト紐は青色、紐通しはしておりません。配送時のままにしております。

2023 1月14日、SNKRS購入、1/17到着。

写真撮影のみ未使用、未試着です。

*納品書はペーパーレス化の為に入っておりません。

ナイキ返品、交換用紙は添付します。

*ナイキから送られてきたナイキ梱包箱のまま発送致します。

*写真撮影のみでそのまま箱に保管しています。ナイキから送られてきた現物をそのまま発送しますので、箱や中紙の傷、凹みや破れ、シューズの製造上の傷や汚れ歪み、画像誤差による色合い、素材の個体差、革質感の違いや接着シミやはみ出し、塗料ズレや塗料飛散等(いわゆるナイキクオリティ)がありましても返金や返品はお断り致します。熟慮の上ご購入検討頂けます様にお願いいたします(すり替え防止も含めてお願い致します)。

*購入後キャンセルは困りますので、即お支払い完了でお願いします。お取り置きはお断り致します。

「3 + 1 = まったく新しいアイコン。

エア ジョーダン 3の35周年を記念した今回のシューズでは、クラシックなエア ジョーダン 1のシルエットとオリジナルバージョンのエア ジョーダン 3のカラーをミックス。

1985年に発売されたデザインを継承し、人気の高い上質なレザー、ハイカットの履き口、ウーブンシュータンラベルを使用している。

Wingsロゴなど、全体にあしらわれたトゥルーブルーの大胆なアクセントが、ホワイトとセメントグレーのレイヤーの上で際立つ。

シューズを完成させるのは、ペースをキープしてくれる足裏のNike Airクッショニング。

臆することなく、洗練されたスタイルで出かけよう。」

メインカラー...ホワイト, グレー, ブルー

人気モデル...NIKE エアジョーダン1

スニーカー型...ハイカット(High)

特徴/機能/素材...レザー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

