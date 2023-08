NIKEエアズームフライト95

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKEエアズームフライト952023年1月25日発売モデル26.5センチ一度履いて歩きましたが、サイズが小さかったので27センチを購入したため出品しました。スニーカーダンク鑑定書付きでです。目立った汚れはありませんが一度履いたので足裏のところが少し汚れています。一度は履いていますので新品ではない事をご理解の上ご検討をよろしくお願い致します。メインカラー···フットボールグレースニーカー型···ミッドカット(Mid)

