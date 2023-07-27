【爆売りセール開催中！】 SONY PlayStation3 CECH-2500B 320GB(PS3) 家庭用ゲーム本体

⚠️プロフの注意事項も必ずご確認ください⚠️
SONY PlayStation4 500GB PS4
以下の商品は、もう使わないため出品いたします。
任天堂switch right(中古)
ネオジオ NEOGEO Arcade Stick Pro
SONY PlayStation3 CECH-2500B
NINTENDO SWITCH ニンテンドースイッチ おまけ付き
極美品セガサターン(HST-0019)本体セット
color: BLACK
ぼくちん様 専用
ゲーム機本体種類: PlayStation3
Ps4 pro 500GB
ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ
プレイステーション5 本体（PS5 CFI-1200A01)【新品未開封】
PlayStation5 CFI-1000A01 PS5 プレステ5
#ソニー
⚠︎大幅値下げ ps4 本体のみ CUH-2100A 送料込み
#SONY
Gameshoppu 様専用 CUH-2200AB01) ジャンク扱い
#PS3
PS4 本体 ブラック 500GB ソフトおまけ付き
#PlayStation3
★完動品★初期PS2対応 CECHB00 20⇒60GB コントローラ付
Switch本体有機ELモデル SDカード等4点付き
【同梱内容】(計6点)
【新品未使用】 Nintendo JOY-CON 2こセット
◯PS3本体×1個
Oculus Quest 2 Meta Quest2 128GB
◯HDMIケーブル×1個
Nintendo Switch 有機ELモデル ホワイト スイッチ 新品
◯DUALSHOCK3コントローラー×1個
黒主優姫様専用！
◯USBケーブル×1個
プレイステーション３ プレステ１、２ ジャンク品
◯電源コード×1個
ps4 本体『純正コントローラー2個セット』
◯箱×1個(保証書がついていますが、期限切れです)
Xbox One 1TB CALL of DUTYリミテッドエディション
SONY PS5 本体 CFI-1100A 01
【この商品に関する注意事項】
ファミコン＆スーファミ本体
●2023.6.26に、フルフォーマット初期化及び動作確認済みですが、DUALSHOCK3の左スティックが、稀に勝手に動いてしまう現象を確認しております。
スーパーファミコン本体 ソフト20本 マルチタップ付き
●年が経ったため、少し埃などが被っており、中古品であることをご理解ください。
Nintendo Switch 2018ニンテンドースイッチ旧型本体一式
●入力信号ケーブル(赤白黄ケーブル)は同梱しておりません。ご注意ください
美品メタクエスト２☆MetaQuest2
●トラブル防止のため、念のため、ジャンク品扱いとしてお願いいたします
CEJH-10008
【新品未開封】Nintendo Switch NINTENDO SWITCH
新品 未開封！有機ELモデル Nintendo Switch （ホワイト）
【純米様専用】PlayStation®4 ジェット・ブラック 500GB
⚠️プロフの注意事項も必ずご確認ください⚠️以下の商品は、もう使わないため出品いたします。SONY PlayStation3 CECH-2500Bcolor: BLACKゲーム機本体種類: PlayStation3ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ#ソニー#SONY#PS3#PlayStation3【同梱内容】(計6点)◯PS3本体×1個◯HDMIケーブル×1個◯DUALSHOCK3コントローラー×1個◯USBケーブル×1個◯電源コード×1個◯箱×1個(保証書がついていますが、期限切れです)【この商品に関する注意事項】●2023.6.26に、フルフォーマット初期化及び動作確認済みですが、DUALSHOCK3の左スティックが、稀に勝手に動いてしまう現象を確認しております。●年が経ったため、少し埃などが被っており、中古品であることをご理解ください。●入力信号ケーブル(赤白黄ケーブル)は同梱しておりません。ご注意ください●トラブル防止のため、念のため、ジャンク品扱いとしてお願いいたします