【爆売りセール開催中！】 SONY PlayStation3 CECH-2500B 320GB(PS3) 家庭用ゲーム本体

⚠️プロフの注意事項も必ずご確認ください⚠️

SONY PlayStation4 500GB PS4

以下の商品は、もう使わないため出品いたします。

任天堂switch right(中古)



ネオジオ NEOGEO Arcade Stick Pro

SONY PlayStation3 CECH-2500B

NINTENDO SWITCH ニンテンドースイッチ おまけ付き



極美品セガサターン(HST-0019)本体セット

color: BLACK

ぼくちん様 専用

ゲーム機本体種類: PlayStation3

Ps4 pro 500GB

ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ

プレイステーション5 本体（PS5 CFI-1200A01)【新品未開封】



PlayStation5 CFI-1000A01 PS5 プレステ5

#ソニー

⚠︎大幅値下げ ps4 本体のみ CUH-2100A 送料込み

#SONY

Gameshoppu 様専用 CUH-2200AB01) ジャンク扱い

#PS3

PS4 本体 ブラック 500GB ソフトおまけ付き

#PlayStation3

★完動品★初期PS2対応 CECHB00 20⇒60GB コントローラ付



Switch本体有機ELモデル SDカード等4点付き

【同梱内容】(計6点)

【新品未使用】 Nintendo JOY-CON 2こセット

◯PS3本体×1個

Oculus Quest 2 Meta Quest2 128GB

◯HDMIケーブル×1個

Nintendo Switch 有機ELモデル ホワイト スイッチ 新品

◯DUALSHOCK3コントローラー×1個

黒主優姫様専用！

◯USBケーブル×1個

プレイステーション３ プレステ１、２ ジャンク品

◯電源コード×1個

ps4 本体『純正コントローラー2個セット』

◯箱×1個(保証書がついていますが、期限切れです)

Xbox One 1TB CALL of DUTYリミテッドエディション



SONY PS5 本体 CFI-1100A 01

【この商品に関する注意事項】

ファミコン＆スーファミ本体

●2023.6.26に、フルフォーマット初期化及び動作確認済みですが、DUALSHOCK3の左スティックが、稀に勝手に動いてしまう現象を確認しております。

スーパーファミコン本体 ソフト20本 マルチタップ付き

●年が経ったため、少し埃などが被っており、中古品であることをご理解ください。

Nintendo Switch 2018ニンテンドースイッチ旧型本体一式

●入力信号ケーブル(赤白黄ケーブル)は同梱しておりません。ご注意ください

美品メタクエスト２☆MetaQuest2

●トラブル防止のため、念のため、ジャンク品扱いとしてお願いいたします

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

⚠️プロフの注意事項も必ずご確認ください⚠️以下の商品は、もう使わないため出品いたします。SONY PlayStation3 CECH-2500Bcolor: BLACKゲーム機本体種類: PlayStation3ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ#ソニー#SONY#PS3#PlayStation3【同梱内容】(計6点)◯PS3本体×1個◯HDMIケーブル×1個◯DUALSHOCK3コントローラー×1個◯USBケーブル×1個◯電源コード×1個◯箱×1個(保証書がついていますが、期限切れです)【この商品に関する注意事項】●2023.6.26に、フルフォーマット初期化及び動作確認済みですが、DUALSHOCK3の左スティックが、稀に勝手に動いてしまう現象を確認しております。●年が経ったため、少し埃などが被っており、中古品であることをご理解ください。●入力信号ケーブル(赤白黄ケーブル)は同梱しておりません。ご注意ください●トラブル防止のため、念のため、ジャンク品扱いとしてお願いいたします

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

CEJH-10008【新品未開封】Nintendo Switch NINTENDO SWITCH新品 未開封！有機ELモデル Nintendo Switch （ホワイト）【純米様専用】PlayStation®4 ジェット・ブラック 500GB