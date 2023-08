カラー···ブルー

WAREHOUSE & CO. × BEAMS PLUS / 別注セコハンデニム

egonlab BLACK DENIM PANTS フレアデニム エゴンラボ

giab's ARCHIVIO インディゴ50

A.P.C. NEW STANDARDデニム

ボンクラ 27インチ 美品

美品 PMDS(Premium Mood Denim Superior)デニム

リーバイス「 503BSXX 」50'sヴィンテージ復刻モデル 日本製29

新品未使用タグ付 ニグロリーグ チームロゴ デニム コムドット ゆうた ワッペン

USA製 W32 リーバイス ビンテージ 1980年代 517 ブーツカット

00's vintage アーカイブ パッチ フレア グランジ y2k パンク

新品TCBジーンズ 大戦モデル 40s W32

リーバイス501 ビッグE 後期

H1639 AG EXPERIMENT アシンメトリースキニーデニム

USA古着 80s USA製 Levis 501 デニムパンツ 30 オールド

美品!DENHAM デンハム カンディアーニデニム スキニー BOLT

限定セール! RANCHCRAFT PENNYS JCPENNEY ヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

カラー···ブルー人気モデル···リーバイス 505シルエット···テーパード股上···レギュラー丈···フルレングス季節感···春、夏、秋、冬ボタン裏刻印 8※股下リペア有りウエスト:40㎝(平置) 股上:28㎝ 股下:74㎝※素人採寸につき誤差はご了承下さい。数十年前に古着屋にて購入。紙パッチ、赤タブ欠損しており66後期頃のモデルではありますが77年8番工場では稀にbigEの付くモデルが存在するとの事でした。同様の仕様でbigEタブのみ付く物を所有しておりますので間違い無いかと思います。画像6~8枚目は手持ちのbigE,ポケット裏チェーンステッチとの比較画像となります。上が手持ちの個体,下が出品物となります。ファスナー,脇割の一部にイエローステッチが使用されております。キレイな縦落ち、ハチノスが出ておりヴィンテージの風格あるお品物かと思います。ディテール等によりご判断いただける方のみご検討のほどよろしくお願いいたします。

