【メーカー再生品】 期間限定価格 送料無料スチール製ブランコ３人掛け ぶらんこ 大型遊具（491） トリプルソファ

※北海道は、送料５５００円

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沖縄本島は、送料６２００円となります

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離島地域は、質問にてお問い合わせ下さい

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MARUICHI マルイチセーリング BERN バーンソファ3人掛け E044

◆シンプルなフォルムがガーデニングに映えます

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Hummer様専用

※ＧＹ（グレー）系ですが、

アイラーセン ストリームライン カウチタイプL型 （2400 横幅）

光の具合によってもブラウン系にも見えます

◆マスタ―ウォール BEAK ソファ 3シーター 交換カバー



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（要確認事項）

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※ご覧になるネット環境によって実物と色味が

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若干違って見える場合がございます

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※３～７日前後の商品出荷となります

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Hummer様専用

（到着した商品に不具合・破損があった場合）

アイラーセン ストリームライン カウチタイプL型 （2400 横幅）

※商品の品質には万全を期しておりますが万一、

◆マスタ―ウォール BEAK ソファ 3シーター 交換カバー

運送中の破損や不良品、ご注文の品と違う商品が届いた場合は、

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必ずご連絡下さい。早急に引取交換対応をさせて頂きます

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（交換・ご返品・ご返金をお受け出来ない場合）

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※完全に組み立てられて、分解出来ない状態の商品

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※１度ご使用になられた商品

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Hummer様専用

※商品の箱・説明書等の付属品を

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破損・汚損・紛失された場合

◆マスタ―ウォール BEAK ソファ 3シーター 交換カバー



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※お届け時と梱包状態が違う場合や他の箱等に入れたり

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無造作に箱に詰め込んだ場合

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●【サイズ（外寸）】

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（約）幅１７０ｘ奥行１１０ｘ高さ１５３ｃｍ

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Hummer様専用

座面サイズ：（約）幅１３０ｘ奥行４５ｃｍ

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●重さ：約１７．５ｋｇ

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●耐荷重：約２００ｋｇ

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●【材質】スチール（エポキシ樹脂塗装）

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張り材：ポリエステル。クッション材：ウレタンフォーム

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●組立式です

Hummer様専用



アイラーセン ストリームライン カウチタイプL型 （2400 横幅）

●カラー：ＢＫ（ブラック）系・ＧＹ（グレー）系

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●中国製

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テイスト...シンプル・ベーシック、モダン、北欧

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※北海道は、送料５５００円沖縄本島は、送料６２００円となります離島地域は、質問にてお問い合わせ下さい◆シンプルなフォルムがガーデニングに映えます※ＧＹ（グレー）系ですが、光の具合によってもブラウン系にも見えます（要確認事項）※ご覧になるネット環境によって実物と色味が若干違って見える場合がございます※３～７日前後の商品出荷となります（到着した商品に不具合・破損があった場合）※商品の品質には万全を期しておりますが万一、運送中の破損や不良品、ご注文の品と違う商品が届いた場合は、必ずご連絡下さい。早急に引取交換対応をさせて頂きます（交換・ご返品・ご返金をお受け出来ない場合）※完全に組み立てられて、分解出来ない状態の商品※１度ご使用になられた商品※商品の箱・説明書等の付属品を破損・汚損・紛失された場合※お届け時と梱包状態が違う場合や他の箱等に入れたり無造作に箱に詰め込んだ場合●【サイズ（外寸）】（約）幅１７０ｘ奥行１１０ｘ高さ１５３ｃｍ座面サイズ：（約）幅１３０ｘ奥行４５ｃｍ●重さ：約１７．５ｋｇ●耐荷重：約２００ｋｇ●【材質】スチール（エポキシ樹脂塗装）張り材：ポリエステル。クッション材：ウレタンフォーム●組立式です●カラー：ＢＫ（ブラック）系・ＧＹ（グレー）系●中国製送料無料スチール製ブランコ３人掛け ぶらんこ 大型遊具テイスト...シンプル・ベーシック、モダン、北欧

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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