【美品】 【ジャンク】Canon PowerShot G7X デジタルカメラ

膝ほどの高さから鏡筒を下に落下したため、鏡筒が変形し収納できなくなっています。

『COOLPIX S31』 Nikon 防水カメラ

電源は入りますがレンズエラーとなり撮影や撮影画像の確認はできません。

【ジャンク】デジカメ ジャンクまとめ 12点



SIGMA シグマ DP2X

上記の故障が起きる前までは不具合なく使用できていました。

sony NEX-5

また、落下時もレンズにはキズがつかなかった為、レンズに目立ったキズはありません。

FUJIFILM X-H1＋SDカードやブラケット等付属品＋保証残あり



OLYMPUSカメラ

部品取り、修理用としてご利用ください。

Nikon D3100☆スマホ転送OK＆即日発送★ガイド機能つきカメラ♪3536

ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願い致します。

スマホ転送！ Canon EOS Kiss X7 標準レンズセット #1322



【♡鈴華♡様】Canon PowerShot A4000 IS



ニコン Nikon D700+TAMRON 28-300mm

Canon PowerShot G7X

kent＠111様専用【OLYMPUS】オリンパス PEN E-PL8



NIKON COOLPIX S9900 美品

CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

α7iii ボディ(ILCE-7M3)

HDMI端子数(新): 1

オリンパスOM-D E-M10 MarkⅢ

SDカード対応種類: SDXC

Canon EOS KISS X50 一眼レフ

WiFi: WiFi内蔵

SONY ‪α‬6000 ホワイト

color: BLACK

OLYMPUS PEN E-PL9 ★ダブルズームキット★美品★完動品

センサーサイズ: 13.2 X 8.8 mm

OLYMPUS E−P1 E-P1 WHITE

センサーサイズ(新): 1型

Panasonic LUMIX DC-GF9W-D

タッチパネル有

SONY ‪α‬7iii ボディ +Fマウントレンズアダプタ

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

lumix gh5

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

◯ voigtlander bessaflex ベッサフレックス コシナ

メモリカード対応種類: SDXC

◆人気色◆パナソニック コンパクトデジカメ LUMIX DMC-FX35

モニタ有

キスシリーズ人気機種♪高機能満載❤️CanonEOS KISS X8i キヤノン

光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍

lumix gf-10 ボディのみ

動画圧縮方式: MPEG4

Canon ミラーレス一眼カメラ EOS M3 レンズキット(ホワイト)

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

FUJIFILM X-A1 、XC16-50mmF3.5-5.6OIS

動画記録画素数: 1920X1080

超高画質！超軽量ミラーレスカメラ♪Wi-Fi機能★キャノン EOS M2

可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター

OLYMPUS PEN E-PL6 ミラーレス一眼

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

Nikon COOLPIX B600

撮像素子種類: CMOS

IXY DIGITAL 10 Canon

総画素数クラス別3: 601万画素以上

Canon EOS Kiss Digital X デジタル一眼レフ+レンズ2本付

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

LUMIX DMC-GF1 DMC-GF6

顔認識種類: 顔・笑顔認識機能

【美品】 SONY α5100 ILCE-5100Y ダブルズームレンズキット



美品 RICOH リコー GRIIIx GR3x

#キヤノン

【aikachic様専用】✨Nikon ニコン D5000 一眼レフ

#Canon

マミヤ645プロ レンズセット 他アクセサリー



Canon PIXUS MG6730 プリンター複合機 新古品

カメラ種類...小型カメラ(コンパクトカメラ)

【美品】パナソニック コンパクトデジカメ LUMIX DMC-FX35 ホワイト

付属品...ストラップ, 充電器, バッテリー, 説明書

ソニー の人気一眼レフ♪Ｗレンズでカメラデビューに◎❤️SONY α55

特徴...Wi-Fi対応, 顔認識機能, タッチパネル

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

膝ほどの高さから鏡筒を下に落下したため、鏡筒が変形し収納できなくなっています。電源は入りますがレンズエラーとなり撮影や撮影画像の確認はできません。上記の故障が起きる前までは不具合なく使用できていました。また、落下時もレンズにはキズがつかなかった為、レンズに目立ったキズはありません。部品取り、修理用としてご利用ください。ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願い致します。Canon PowerShot G7XCAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 1SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 13.2 X 8.8 mmセンサーサイズ(新): 1型タッチパネル有バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池フォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔・笑顔認識機能#キヤノン#Canonカメラ種類...小型カメラ(コンパクトカメラ)付属品...ストラップ, 充電器, バッテリー, 説明書特徴...Wi-Fi対応, 顔認識機能, タッチパネル

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

SONY ILCE-6600canon EOS RP + EG-E1セット■おまけ付き■EOS KISS X7 Wズームキット バッテリー3個 バッグ付き【F172】Panasonic LUMIX DC-GF9 ダブルレンズセットFUJIFILM (富士フイルム) X100F 実用セットinstaxCOCODAYZ様専用 sony α7 IVNikon ニコン J5 ズームレンズキット