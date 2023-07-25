【美品】 【ジャンク】Canon PowerShot G7X デジタルカメラ

膝ほどの高さから鏡筒を下に落下したため、鏡筒が変形し収納できなくなっています。
『COOLPIX S31』 Nikon 防水カメラ
電源は入りますがレンズエラーとなり撮影や撮影画像の確認はできません。
【ジャンク】デジカメ ジャンクまとめ 12点
SIGMA シグマ DP2X
上記の故障が起きる前までは不具合なく使用できていました。
sony NEX-5
また、落下時もレンズにはキズがつかなかった為、レンズに目立ったキズはありません。
FUJIFILM X-H1＋SDカードやブラケット等付属品＋保証残あり
OLYMPUSカメラ
部品取り、修理用としてご利用ください。
Nikon D3100☆スマホ転送OK＆即日発送★ガイド機能つきカメラ♪3536
ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願い致します。
スマホ転送！ Canon EOS Kiss X7 標準レンズセット #1322
【♡鈴華♡様】Canon PowerShot A4000 IS
ニコン Nikon D700+TAMRON 28-300mm
Canon PowerShot G7X
kent＠111様専用【OLYMPUS】オリンパス PEN E-PL8
NIKON COOLPIX S9900 美品
CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT
α7iii ボディ(ILCE-7M3)
HDMI端子数(新): 1
オリンパスOM-D E-M10 MarkⅢ
SDカード対応種類: SDXC
Canon EOS KISS X50 一眼レフ
WiFi: WiFi内蔵
SONY α6000 ホワイト
color: BLACK
OLYMPUS PEN E-PL9 ★ダブルズームキット★美品★完動品
センサーサイズ: 13.2 X 8.8 mm
OLYMPUS E−P1 E-P1 WHITE
センサーサイズ(新): 1型
Panasonic LUMIX DC-GF9W-D
タッチパネル有
SONY α7iii ボディ +Fマウントレンズアダプタ
バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池
lumix gh5
フォーサーズ種類: フォーサーズ以外
◯ voigtlander bessaflex ベッサフレックス コシナ
メモリカード対応種類: SDXC
◆人気色◆パナソニック コンパクトデジカメ LUMIX DMC-FX35
モニタ有
キスシリーズ人気機種♪高機能満載❤️CanonEOS KISS X8i キヤノン
光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍
lumix gf-10 ボディのみ
動画圧縮方式: MPEG4
Canon ミラーレス一眼カメラ EOS M3 レンズキット(ホワイト)
動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上
FUJIFILM X-A1 、XC16-50mmF3.5-5.6OIS
動画記録画素数: 1920X1080
超高画質！超軽量ミラーレスカメラ♪Wi-Fi機能★キャノン EOS M2
可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター
OLYMPUS PEN E-PL6 ミラーレス一眼
手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式
Nikon COOLPIX B600
撮像素子種類: CMOS
IXY DIGITAL 10 Canon
総画素数クラス別3: 601万画素以上
Canon EOS Kiss Digital X デジタル一眼レフ+レンズ2本付
静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上
LUMIX DMC-GF1 DMC-GF6
顔認識種類: 顔・笑顔認識機能
【美品】 SONY α5100 ILCE-5100Y ダブルズームレンズキット
美品 RICOH リコー GRIIIx GR3x
#キヤノン
【aikachic様専用】✨Nikon ニコン D5000 一眼レフ
#Canon
マミヤ645プロ レンズセット 他アクセサリー
Canon PIXUS MG6730 プリンター複合機 新古品
カメラ種類...小型カメラ(コンパクトカメラ)
【美品】パナソニック コンパクトデジカメ LUMIX DMC-FX35 ホワイト
付属品...ストラップ, 充電器, バッテリー, 説明書
ソニー の人気一眼レフ♪Ｗレンズでカメラデビューに◎❤️SONY α55
特徴...Wi-Fi対応, 顔認識機能, タッチパネル
SONY ILCE-6600
canon EOS RP + EG-E1セット
■おまけ付き■EOS KISS X7 Wズームキット バッテリー3個 バッグ付き
【F172】Panasonic LUMIX DC-GF9 ダブルレンズセット
FUJIFILM (富士フイルム) X100F 実用セット
instax
COCODAYZ様専用 sony α7 IV
Nikon ニコン J5 ズームレンズキット
膝ほどの高さから鏡筒を下に落下したため、鏡筒が変形し収納できなくなっています。電源は入りますがレンズエラーとなり撮影や撮影画像の確認はできません。上記の故障が起きる前までは不具合なく使用できていました。また、落下時もレンズにはキズがつかなかった為、レンズに目立ったキズはありません。部品取り、修理用としてご利用ください。ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願い致します。Canon PowerShot G7XCAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 1SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 13.2 X 8.8 mmセンサーサイズ(新): 1型タッチパネル有バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池フォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔・笑顔認識機能#キヤノン#Canonカメラ種類...小型カメラ(コンパクトカメラ)付属品...ストラップ, 充電器, バッテリー, 説明書特徴...Wi-Fi対応, 顔認識機能, タッチパネル