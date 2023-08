特徴...完成品、アームレストあり、キャスターあり、ヘッドレストあり、回転可、座面高さ調整可、リクライニング可

包皮系レザー回転椅子



Rybo社バランスチェアイージー



【在宅ワークにも✨】オフィスチェア PC 在宅ワーク 仕事 勉強 デスク 静音

イトーキ ITOKI スピーナチェア 2020年製 KE-727BV-Z9T1 エクストラハイバック クロスタイプ ブラック アジャスタブル肘 フレーム・脚:アルミミラー 人気 在宅 テレワーク 快適 中古品

エルゴヒューマン プロ(EHP-HAM KM10 グレー)



nL エルゴヒューマン エンジョイ ハイバック ヘッドレスト メッシュ 中古品



大値下げ!【美品】ゲーミングチェア オットマン付 テレワーク シンプル



アーロンチェア リマスタード用アームパッド

独創的なフォルムで体感するかってない高次元の快適。

リボ社 バランスイージー 姿勢矯正 学習チェア グリーン

無調節で腰をサポート。浅掛けでも快適な座り心地。

❦100年使える飛騨の家具❦ 飛騨産業 椅子/チェア



Lp オカムラ コーラル ライムグリーン 2013 可動肘 ハンガー 中古品



ゲーミングチェア オフィスチェア 収納式チェア多機能パソコンチェア (レッド)



天然木 ダイニングチェア パレットチェア キャスター 昇降 リクライニング付③

全体クリーニング済み。洗剤洗浄、「リンサー」という機械でのすすぎ洗い、天日干し乾燥、工程を経て清潔にきれいに仕上がってます。タバコ臭、動物臭皆無です。

ゲーミングチェア Secretlab neo ゲンジエディション

背・座・肘パッド、切れやへたれ無し。

セイルチェア 中古

フレームや脚回り使用に伴う傷ございます。

mk オカムラ バロン ハイバック 背メッシュ・座クッション 可動肘 中古品

動作良好。

✨美品✨ Rybo バランスチェア EASY 水色 カバー緑



Hbada オフィスチェア ゲーミングチェア デスクチェア 人間工学



エルゴヒューマン ブラント オフィスチェア



イトーキ Cサリダ ITOKI SALIDA

【機能動作確認テスト】

イトーキ サリダチェア YL9 ブラック YL9-BLEL 2022年購入 美品

座面高さ調節 ok

【グリーン】オフィスチェア メッシュ+PU ハイバック 大人気

リクライニングフリー ok

maxxximus8080様専用 jg イトーキ スピーナチェア エクストラハイ

リクライニングフリー時の強弱調節 ok

リンホーリン LYNN HOLLYN デスクチェア 椅子 -324-

リクライニングロッキング ok

ゲーミングチェア 椅子 フットレスト付 カラー:ピンク

アジャストアームの調節

【美品】バランスシナジー バランスラボ バランスチェア

上下 ok

カリモク 学習椅子 デスクチェア XT1811

左右角度 ok

飛騨産業 soffio(ソフィオ)学習椅子 オーク材 北欧

ヘッドレストの高さ・角度調節 ok

【6末発送】CORSAIR T3 RUSH ゲーミングチェア



高田ベッド マッサージチェア

動作時のきしみ音 無し

宮武製作所 プロポーションチェア ナチュラル/ピンク Keepy



【清掃済み】ハーマンミラー セトゥ チェア オフィスチェア



COFO Chair Pro+Fire TV Stick LY73PR



ニッソーハイモールド デスクチェア 70年代ヴィンテージ



カンディハウス ラベンダー アームチェア

●本体標準価格 196,240円(税込み)

スタンディングチェア ハイチェア

●本体サイズ 幅650×奥行685×高さ1190~1385(座面400~515)

【GW限定出品】Gtracing ゲーミングチェア GT901BLACK



[sakko様専用]バランスチェア イージー(ブラウン) サカモトハウス



バランスチェア イージー バランスラボ(旧サカモトハウス) グリーン



daidai000様 ミラ2チェア ハーマンミラー 完動美品 2019年製

店頭販売品の為、お問い合わせ中であっても掲載終了とさせていただく場合がございます。

美品・イトーキ【エフチェア 】ブルー×ホワイト



オカムラ バロンチェア ハイバック 可動アーム

お引取りご希望の方はご購入前に事前連絡ください。送料分8,600円お値引きします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

特徴...完成品、アームレストあり、キャスターあり、ヘッドレストあり、回転可、座面高さ調整可、リクライニング可イトーキ ITOKI スピーナチェア 2020年製 KE-727BV-Z9T1 エクストラハイバック クロスタイプ ブラック アジャスタブル肘 フレーム・脚:アルミミラー 人気 在宅 テレワーク 快適 中古品独創的なフォルムで体感するかってない高次元の快適。無調節で腰をサポート。浅掛けでも快適な座り心地。全体クリーニング済み。洗剤洗浄、「リンサー」という機械でのすすぎ洗い、天日干し乾燥、工程を経て清潔にきれいに仕上がってます。タバコ臭、動物臭皆無です。背・座・肘パッド、切れやへたれ無し。フレームや脚回り使用に伴う傷ございます。動作良好。【機能動作確認テスト】座面高さ調節 okリクライニングフリー okリクライニングフリー時の強弱調節 okリクライニングロッキング okアジャストアームの調節 上下 ok 左右角度 okヘッドレストの高さ・角度調節 ok動作時のきしみ音 無し●本体標準価格 196,240円(税込み)●本体サイズ 幅650×奥行685×高さ1190~1385(座面400~515)店頭販売品の為、お問い合わせ中であっても掲載終了とさせていただく場合がございます。お引取りご希望の方はご購入前に事前連絡ください。送料分8,600円お値引きします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

iu オカムラ シルフィー 2014年 ベージュ 前傾機能 ローバック 可動肘PremiumゲーミングチェアZenoSyneデスクチェア ポストモダン スタイリッシュ モダン 椅子 KEVI chairアクタス T-KIDSチェア美品 COUGAR ゲーミングチェア ARMOR フルスチールフレーム採用未使用 プラス フォーサイトチェア メッシュ ハイバック エグゼクティブ モダンオカムラ ピルエット カウンターチェア 回転 ライムグリーン 2020年製本日価格ほぼ新品ハーマンミラー アーロンチェアAK RACING ゲーミングチェア NITROV2-RD オットマン付きリボ RYBO バランスイージー ピンク