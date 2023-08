豪華 JIL SANDER タッセルロングスリーブTシャツ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

JIL SANDER

使用回数も少なく綺麗な状態です。

発売とともに即完売。

やや肉厚なヘビーウェイトのカットソー生地にサイドのタッセルアクセント

着丈70

肩幅45

袖丈72

(素人採寸ですので誤差はご了承ください)

定価恐らく4万から6万だったと思います。

はっきり覚えてないです

これまでの出品をみていただいても分かる通り、偽物などは絶対に販売しません。

自分自身が正規店で購入したもののみ出品しておりますのでよろしくお願いします。

発送は平日のみになります。

NC/NRでお願いします。

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

素材···コットン

季節感···春、秋、冬

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジルサンダー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

