BALLY(バリー)のスエード、スムースレザーのリバーシブルブルゾンの出品です。

メゾンブランドらしく、

リバーシブルにも関わらず、ごわつきが一切無く薄くしなやかなレザーです。

スエードはダークブラウン。

スムースレザーは少し薄いブラウン。

スムースレザー側は左後側に大きなシミがあります(7枚目の画像)ので、スエードでの着用がオススメです。

今季の気分的にもスエード推しです。

他に出品しているヴァルスターより適度にゆとりがあるので、今の雰囲気に合っているかもしれません。

テーパードパンツは勿論ですが、ワイドパンツとも相性が良いかと思います。

中古品購入後、白洋社にて1月にクリーニング(7,000円程)済みです。

以降、着用はしておりません。

イタリアのハイブランド“BALLY”の上質なブルゾンは如何でしょうか。

この機会に是非‼︎

○ダークブラウン

○リバーシブル

○サイズUS42

○着丈 約66㎝

○肩幅 約48㎝

○脇下身幅 約54~55㎝

○袖丈 約66㎝

○フロントダブルジップ

BALLY

バリー

スエードブルゾン

ブルゾン

ブラウン

リバーシブル

イタリア

ハイブランド

ヴァルスター

チンクワンタ

ビームスF

ビームスエフ

STRASBURGO

ユナイテッドアローズ

ブリッラペルイルグスト

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バリー 商品の状態 傷や汚れあり

BALLY(バリー)のスエード、スムースレザーのリバーシブルブルゾンの出品です。メゾンブランドらしく、リバーシブルにも関わらず、ごわつきが一切無く薄くしなやかなレザーです。スエードはダークブラウン。スムースレザーは少し薄いブラウン。スムースレザー側は左後側に大きなシミがあります(7枚目の画像)ので、スエードでの着用がオススメです。今季の気分的にもスエード推しです。他に出品しているヴァルスターより適度にゆとりがあるので、今の雰囲気に合っているかもしれません。テーパードパンツは勿論ですが、ワイドパンツとも相性が良いかと思います。中古品購入後、白洋社にて1月にクリーニング(7,000円程)済みです。以降、着用はしておりません。イタリアのハイブランド“BALLY”の上質なブルゾンは如何でしょうか。この機会に是非‼︎○ダークブラウン○リバーシブル○サイズUS42○着丈 約66㎝○肩幅 約48㎝○脇下身幅 約54~55㎝○袖丈 約66㎝○フロントダブルジップBALLYバリースエードブルゾンブルゾンブラウンリバーシブルイタリアハイブランドヴァルスターチンクワンタビームスFビームスエフSTRASBURGOユナイテッドアローズ ブリッラペルイルグスト

