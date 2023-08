2022最新のスタイル vintage disney towerofterror　tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

近年ファッション雑誌にも特集を組まれるほど人気のdisneyのvintagetシャツ。

その中でも特に人気なのがパーク内で売られていたもの。

販売数が少ないのに、デザインが良いものが多いです。

特に人気なのがタワーオブテラー。

その中でもこのデザインはなかなか見つかりません。

サイズ表記はMですが、袖口が広くボックスシルエットなのも相まって実寸よりもかなり良いサイズ感です。

生地もまだまだしっかりしています。

大事にコレクションしていたのですが、disneytシャツがかなり増えてしまったので出品します。

アメリカ製

色はブラック

サイズ M(実寸Lくらいのボックスシルエットです)

身幅 53cm

着丈 68cm

袖口 23.5cm

おおよそです。

#vintage

#disney

#tee

#ヴィンテージ

#ディズニー

#tシャツ

#トワイライトゾーン

#タワーオブテラー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディズニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

