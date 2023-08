貸衣装として

キヨコハタ ウェディングドレス

200000円以上でレンタルされていた高級品を格安でお譲りいたします。

ウェディングドレス アンテプリマ



新品タグ付き ドレス Sサイズ 淡いピンク 胸パット入りロングドレス

結婚式、前撮り用、ディスプレイ、フォトウェディング用にもいかがでしょうか?

ウェディングドレス YNS



結婚式 二次会 前撮り ドレス

打掛 正絹 白無垢

ワタベウェディング ウエディングべール



FURNA ウェディングドレス Sサイズ

重厚感もしっかりあり

✳︎グリッターカラードレス✳︎ウェディングドレス

写真映え間違いなしの素敵な花嫁衣裳です。

【美品】セモア ブライダルインナー D70



ココメロディ カラードレス LD5149 レッド グリッター パニエ

襟は雅重、袖にポイントがあり露紐と言うそうです。

ゆい様専用 236.❤︎ Italy 華やか 大人可愛い red♡pinkスワッグ

襟元、目立つ場所には汚れシミはなく、美しいお品です。

ウェディング ビスチェ ガードル



ブライダルインナー フォーシスアンドカンパニーFOUR SIS & CO

もちろん数回使用品なので

ヴェラウォン 正規品ピンクヘイリー 3rdオーナー様募集

左前下にうっすらシミが見られます。

ブライダルインナー bridal bloom

画像でご確認ください

YNS ウェディングドレス スレンダーAライン



verawang pinkhayley US2 ヴェラウォン ピンクヘイリー

その他、シミや小さな傷や汚れの見落としがある場合もございます。

FOUR SIS & Co. ブライダルインナー ドレスインナー レディース

ご購入後、自己責任でクリーニングしていただければ落ちるかもしれません。

amsale♡weddingdress

自宅にて長期保管していましたが美品です。

【値下げ】カラードレス ウェディング ドレス 結婚式 披露宴 前撮り ピンク



主ウエディングドレス質感超級重工芸礼服尾を引きます

あくまで中古品であることをご了承いただきご購入ください

アールユキコ ウエディングドレス バッグ コルセット ベール 手袋

出来るだけ裸眼に近い画像と証明で撮影しておりますが若干異なる場合がございます。

【セモア】ブライダルインナー3点セット

カラー···ホワイト

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

貸衣装として200000円以上でレンタルされていた高級品を格安でお譲りいたします。結婚式、前撮り用、ディスプレイ、フォトウェディング用にもいかがでしょうか?打掛 正絹 白無垢重厚感もしっかりあり写真映え間違いなしの素敵な花嫁衣裳です。襟は雅重、袖にポイントがあり露紐と言うそうです。襟元、目立つ場所には汚れシミはなく、美しいお品です。もちろん数回使用品なので左前下にうっすらシミが見られます。画像でご確認くださいその他、シミや小さな傷や汚れの見落としがある場合もございます。ご購入後、自己責任でクリーニングしていただければ落ちるかもしれません。自宅にて長期保管していましたが美品です。あくまで中古品であることをご了承いただきご購入ください出来るだけ裸眼に近い画像と証明で撮影しておりますが若干異なる場合がございます。カラー···ホワイト

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アーティシャルフラワー【グレースシトラス9号】ウェディングドレス Vネック マーメイド足袋ブーツセットBella Belle ウェディングシューズ Giselleブライダルインナー C75 ビアンジュ 3段ビスチェ望月様確認用verawang♡バレリーナワタベウェディング LUXE-2 ベール付デザインオーダー ウェディング ドレスverawang 12709 US4〜10ワタベ♡ウェデイングドレスセット