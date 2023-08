こちらはMTGのエスパーレジェンドデッキになります。

スタンダード準拠で、直ぐに遊べるように組んであります。

お値段は高いですが、完成された強いデッキだと思います!

状態はまちまちですので一律プレイドとさせていただきます。

一部英語版やfoilが混ざっております。

ただ今特別セール中!

デッキ改造パーツ多数付いてきます。

是非ご検討よろしくお願いします。

基本即日発送

バラ売り不可

値段交渉可能

シリーズ···マジックザギャザリング

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

