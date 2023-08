値引きする アディダス×ベッドフォード ゲームシャツ トレフォイル トリコカラー シャツ

◎アイテム

新品 LAD MUSICIAN 19ss SUPER BIG SHIRT 42

adidas Originals × BED j.w. FORD

並行輸入品 WACKO MARIA TIGER TIM LEHI虎アロハシャツ

アディダスオリジナル × ベッドフォード

【新品】TOGA VIRILIS Inner tie dye S/S shirt

ゲームシャツ shirt 19aw

Supreme Loose Fit S/S Oxford Shirt Mサイズ



ポールスミス スプレー シャツ

adidas Originals(アディダス オリジナルス)が

Y-3 ワイスリー 背面プリント白シャツ

次なるパートナーに選出したのは

グランシャツ オンオフ両用シャツ ほぼ未使用

山岸慎平率いるBED j.w. FORD(ベッドフォード)

Supreme Embroidered Band Collar Shirt



美品 90s ヨウジヤマモト ワイズフォーメン ウールトロ 黒 開襟シャツ

“着飾る”をコンセプトとする〈BED j.w. FORD〉特有のデザインと大胆かつ繊細な色使いを反映したコレクション

Needles Cabana Shirt L

スポーツとファッションの境界線を限りなく曖昧な印象に、スタジアム、ストリート、そしてランウェイまでも網羅する美学によって昇華されたデザインが一着に宿っています

極美品✨GUCCI シルクシャツ ホースビット 総柄 ブラック



HARE 攻殻機動隊SPARKLE シャツ

サイズはUKのXLサイズでかなり大きめのサイズになるのでゆるダボに着用するにはピッタリです

【美品】RADIALL アロハシャツ ピンナップ ネオン レーヨン 開襟シャツ

総柄のジャージverやカラフルなボタニカルなどファレルなどのコラボアイテムも人気ですが、こちらもいかがでしょうか?

未使用 ポールスミス アロハ



namacheko 19aw meke shirts シャツ ストライプ

◎サイズ

USA製90s激レア FB COUNTY 極厚ワークシャツ B系HIPHOP

UKのXLサイズ(JAPAN 4XOサイズ)

04ssナンバーナイン シャツ チェック 半袖 シャツ NUMBER(N)INE

着丈 87cm

【WACKO MARIA ワコマリア TIM LEHI シャツ】

肩幅 64cm

CALEE スネーク 半袖シャツ アロハ 山田蓮

身幅 68cm

【LIDNM LIMITED SHOP】shirt 購入者限定カタログ付き

袖丈 60cm

希少 Jeep ストライプ柄ワイシャツ

袖口 10cm

未使用品 完売 SON OF THE CHEESE サノバチーズ (L)

平置き実寸

CRONOS BLACK PATTERNED SHIRTS【BLACK】



SUN SURF×BEAMS 別注 クレージーパターン アロハ 金魚 新品 東洋

着画はお断りいたします

古着 ストリート パンク シャツ ロンT



リアルマッコイズ 半袖シャツ ネイビー



美品Supreme 電動ドリル総柄ワークシャツ S シュプリーム オレンジ

◎状態

【XL】FCRB mlb fanatics baseball shirts

B

インスタ映え! 90s NAUTICA アロハシャツ フラガール 超ビッグサイズ



EVISEN TRO STITCH SHIRT Vermilion 新品タグ付き

SS 新品・タグ付き

本日限定価格 本人着用 Rick Owens DRKSHDW アウターシャツ

S 未使用、もしくは新品同様の良好な品

MAD EFFECT シャツ ペイズリー柄 半袖 ゆったり ビッグシルエット F

A 使用感が少なく全体的に綺麗な状態

ダンヒル シャツ 4枚セット

B 少し使用感があります。全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない状態

ディオールオム ミリタリーシャツ

C 古着特有のUSED感が見受けられますが、大きなダメージや汚れは少ない状態

【春休み値下げ】supreme 19aw フローラル ベロア ベースボールシャツ

D 状態が悪く使用感の強い

【極美品】ヴィヴィアンウエストウッド チェックロングシャツ オーブ ティアード

E ジャンクor難あり

ササフラス カバーオール



【AURALEE】WASHED FINX TWILL BIG SHIRTS



wackomaria ワコマリア アロハシャツ オンブレチェック柄 美品

◎使用カラー

Polo by Ralph lauren オープンカラーシャツ 紺

マルチカラー

美品 PaulSmith ポールスミス シャツ 花柄



値下げ ブルックスワイシャツ 未使用



CELINE by Hedi Slimane セリーヌ ストライプシャツ 黒×白

古着になるのでご理解いただいた上での購入をお願いします

一点物 90〜00年代 ビンテージ イッセイミヤケ アイムプロダクト シャツ

店頭同様の新品の物を求める方や神経質な方はご遠慮ください

【新品未使用】Scye シャツ 定価22,000円



シュプリーム 開襟シャツ スリーブロゴ 半袖シャツ

無言購入問題ないです

VISVIM WALLIS SHIRT S/S P.W. (N.D.)



SUPREME Aeon Flux Soccer Jersey



コモリ、シルク100%ストライプシャツ、サイズ2、程よい光沢感、Lくらい。上質

発送は圧縮して発送を考えていますが発送方法や質問や写真追加の希望があれば購入前にコメントお願いします

SAINT LAURENT 2019SS ダメージ加工デニムシャツ



kaptain sunshine プルオーバー シャツ M

発送方法がらくらく↔ゆうゆうで予告無く変更になる場合があります。

MAATEE & SONS 22SS 強撚ポロ(レモンイエロー)サイズ2



定価4.5万1piu1uguale3ヒッコリーストライプスウェットデニムシャツⅣ

ご購入前にプロフィールの確認お願いします

オーラリー BRUSHED COTTON WOOL RIB KNIT SHIRT



Frank&Eileen フランク&アイリーン LUKE ダメージ デニムシャツ

他にも衣類を出品しています

★2022FW新作★LMC★WAFFLE ROUND COLLAR SHIRT

#たいたんの古着

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

◎アイテムadidas Originals × BED j.w. FORDアディダスオリジナル × ベッドフォードゲームシャツ shirt 19awadidas Originals(アディダス オリジナルス)が次なるパートナーに選出したのは山岸慎平率いるBED j.w. FORD(ベッドフォード)“着飾る”をコンセプトとする〈BED j.w. FORD〉特有のデザインと大胆かつ繊細な色使いを反映したコレクションスポーツとファッションの境界線を限りなく曖昧な印象に、スタジアム、ストリート、そしてランウェイまでも網羅する美学によって昇華されたデザインが一着に宿っていますサイズはUKのXLサイズでかなり大きめのサイズになるのでゆるダボに着用するにはピッタリです総柄のジャージverやカラフルなボタニカルなどファレルなどのコラボアイテムも人気ですが、こちらもいかがでしょうか?◎サイズUKのXLサイズ(JAPAN 4XOサイズ)着丈 87cm肩幅 64cm身幅 68cm袖丈 60cm袖口 10cm平置き実寸着画はお断りいたします◎状態BSS 新品・タグ付きS 未使用、もしくは新品同様の良好な品A 使用感が少なく全体的に綺麗な状態B 少し使用感があります。全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない状態C 古着特有のUSED感が見受けられますが、大きなダメージや汚れは少ない状態D 状態が悪く使用感の強いE ジャンクor難あり◎使用カラーマルチカラー古着になるのでご理解いただいた上での購入をお願いします店頭同様の新品の物を求める方や神経質な方はご遠慮ください無言購入問題ないです発送は圧縮して発送を考えていますが発送方法や質問や写真追加の希望があれば購入前にコメントお願いします発送方法がらくらく↔ゆうゆうで予告無く変更になる場合があります。ご購入前にプロフィールの確認お願いします他にも衣類を出品しています#たいたんの古着

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

SAPEur サプール ヴィンテージアロハシャツ 百虎 M 新品極美品 1piu1uguale3 Holi Shirt P VVICTIM STRIPE BIG SHIRTSストライプビッグシルエットシャツ【限定品】ガンダム STRICT-G 長袖シャツbirdog Long sleeve T-shirt "Gizoku"美品♪フランクアンドアイリーン LUKE ルーク コットンシャツ 長袖 ブルー系完売品 定価35200円 グラフペーパー プルオーバーチェックシャツBechics別注 MAINU マイヌ EMERGENCY SHIRTSnoongoons SHOP SHIRT LIGHT PINKNEONCHECK SHIRT SS NEIGHBORHOOD