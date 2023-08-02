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値引きする アディダス×ベッドフォード ゲームシャツ トレフォイル トリコカラー シャツ

商品の説明

◎アイテム
新品 LAD MUSICIAN 19ss SUPER BIG SHIRT 42
adidas Originals × BED j.w. FORD
並行輸入品 WACKO MARIA TIGER TIM LEHI虎アロハシャツ
アディダスオリジナル × ベッドフォード
【新品】TOGA VIRILIS Inner tie dye S/S shirt
ゲームシャツ shirt 19aw
Supreme Loose Fit S/S Oxford Shirt Mサイズ

ポールスミス スプレー シャツ
adidas Originals（アディダス オリジナルス)が
Y-3 ワイスリー 背面プリント白シャツ
次なるパートナーに選出したのは
グランシャツ　オンオフ両用シャツ　ほぼ未使用
山岸慎平率いるBED j.w. FORD（ベッドフォード)
Supreme Embroidered Band Collar Shirt

美品 90s ヨウジヤマモト ワイズフォーメン ウールトロ 黒 開襟シャツ
“着飾る”をコンセプトとする〈BED j.w. FORD〉特有のデザインと大胆かつ繊細な色使いを反映したコレクション
Needles Cabana Shirt L
スポーツとファッションの境界線を限りなく曖昧な印象に、スタジアム、ストリート、そしてランウェイまでも網羅する美学によって昇華されたデザインが一着に宿っています
極美品✨GUCCI シルクシャツ ホースビット 総柄 ブラック

HARE 攻殻機動隊SPARKLE シャツ
サイズはUKのXLサイズでかなり大きめのサイズになるのでゆるダボに着用するにはピッタリです
【美品】RADIALL アロハシャツ　ピンナップ　ネオン　レーヨン　開襟シャツ
総柄のジャージverやカラフルなボタニカルなどファレルなどのコラボアイテムも人気ですが、こちらもいかがでしょうか？
未使用　ポールスミス　アロハ

namacheko 19aw meke shirts シャツ　ストライプ
◎サイズ
USA製90s激レア FB COUNTY 極厚ワークシャツ B系HIPHOP
UKのXLサイズ(JAPAN 4XOサイズ)
04ssナンバーナイン シャツ チェック 半袖 シャツ NUMBER(N)INE
着丈 87cm
【WACKO MARIA ワコマリア TIM LEHI シャツ】
肩幅 64cm
CALEE スネーク 半袖シャツ　アロハ 山田蓮
身幅 68cm
【LIDNM LIMITED SHOP】shirt 購入者限定カタログ付き
袖丈 60cm
希少 Jeep ストライプ柄ワイシャツ
袖口 10cm
未使用品 完売 SON OF THE CHEESE サノバチーズ　(L)
平置き実寸
CRONOS BLACK PATTERNED SHIRTS【BLACK】

SUN SURF×BEAMS 別注　クレージーパターン　アロハ　金魚　新品　東洋
着画はお断りいたします
古着　ストリート　パンク　シャツ　ロンT

リアルマッコイズ 半袖シャツ　ネイビー

美品Supreme 電動ドリル総柄ワークシャツ　S シュプリーム　オレンジ
◎状態
【XL】FCRB mlb fanatics baseball shirts
B
インスタ映え！　90s NAUTICA アロハシャツ　フラガール　超ビッグサイズ

EVISEN TRO STITCH SHIRT Vermilion 新品タグ付き
SS 新品・タグ付き
本日限定価格　本人着用　Rick Owens DRKSHDW 　アウターシャツ
S 未使用、もしくは新品同様の良好な品
MAD EFFECT シャツ ペイズリー柄 半袖 ゆったり ビッグシルエット F
A 使用感が少なく全体的に綺麗な状態
ダンヒル　シャツ ４枚セット
B 少し使用感があります。全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない状態
ディオールオム　ミリタリーシャツ
C 古着特有のUSED感が見受けられますが、大きなダメージや汚れは少ない状態
【春休み値下げ】supreme 19aw フローラル ベロア ベースボールシャツ
D 状態が悪く使用感の強い
【極美品】ヴィヴィアンウエストウッド　チェックロングシャツ　オーブ　ティアード
E ジャンクor難あり
ササフラス　カバーオール

【AURALEE】WASHED FINX TWILL BIG SHIRTS

wackomaria ワコマリア アロハシャツ　　　　オンブレチェック柄　美品
◎使用カラー
Polo by Ralph lauren オープンカラーシャツ　紺
マルチカラー
美品　PaulSmith ポールスミス　シャツ　花柄

値下げ　ブルックスワイシャツ　未使用

CELINE by Hedi Slimane セリーヌ　ストライプシャツ　黒×白
古着になるのでご理解いただいた上での購入をお願いします
一点物　90〜00年代　ビンテージ イッセイミヤケ アイムプロダクト　シャツ
店頭同様の新品の物を求める方や神経質な方はご遠慮ください
【新品未使用】Scye シャツ　定価22,000円

シュプリーム 開襟シャツ スリーブロゴ 半袖シャツ
無言購入問題ないです
VISVIM WALLIS SHIRT S/S P.W. (N.D.)

SUPREME Aeon Flux Soccer Jersey

コモリ、シルク100%ストライプシャツ、サイズ2、程よい光沢感、Lくらい。上質
発送は圧縮して発送を考えていますが発送方法や質問や写真追加の希望があれば購入前にコメントお願いします
SAINT LAURENT 2019SS ダメージ加工デニムシャツ

kaptain sunshine プルオーバー シャツ　M
発送方法がらくらく↔ゆうゆうで予告無く変更になる場合があります。
MAATEE & SONS 22SS 強撚ポロ（レモンイエロー）サイズ2

定価4.5万1piu1uguale3ヒッコリーストライプスウェットデニムシャツⅣ
ご購入前にプロフィールの確認お願いします
オーラリー BRUSHED COTTON WOOL RIB KNIT SHIRT

Frank&Eileen フランク&アイリーン LUKE ダメージ デニムシャツ
他にも衣類を出品しています
★2022FW新作★LMC★WAFFLE ROUND COLLAR SHIRT
#たいたんの古着

SAPEur サプール　ヴィンテージアロハシャツ　百虎　M 新品

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドアディダス
商品の状態未使用に近い

極美品 1piu1uguale3 Holi Shirt P V

VICTIM STRIPE BIG SHIRTSストライプビッグシルエットシャツ

【限定品】ガンダム　STRICT-G 長袖シャツ

birdog Long sleeve T-shirt "Gizoku"

美品♪フランクアンドアイリーン LUKE ルーク コットンシャツ 長袖 ブルー系

完売品 定価35200円 グラフペーパー プルオーバーチェックシャツ

Bechics別注 MAINU マイヌ EMERGENCY SHIRTS

noongoons SHOP SHIRT LIGHT PINK

NEONCHECK SHIRT SS NEIGHBORHOOD
◎アイテムadidas Originals × BED j.w. FORDアディダスオリジナル × ベッドフォードゲームシャツ shirt 19awadidas Originals（アディダス オリジナルス)が次なるパートナーに選出したのは山岸慎平率いるBED j.w. FORD（ベッドフォード)“着飾る”をコンセプトとする〈BED j.w. FORD〉特有のデザインと大胆かつ繊細な色使いを反映したコレクションスポーツとファッションの境界線を限りなく曖昧な印象に、スタジアム、ストリート、そしてランウェイまでも網羅する美学によって昇華されたデザインが一着に宿っていますサイズはUKのXLサイズでかなり大きめのサイズになるのでゆるダボに着用するにはピッタリです総柄のジャージverやカラフルなボタニカルなどファレルなどのコラボアイテムも人気ですが、こちらもいかがでしょうか？◎サイズUKのXLサイズ(JAPAN 4XOサイズ)着丈 87cm肩幅 64cm身幅 68cm袖丈 60cm袖口 10cm平置き実寸着画はお断りいたします◎状態BSS 新品・タグ付きS 未使用、もしくは新品同様の良好な品A 使用感が少なく全体的に綺麗な状態B 少し使用感があります。全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない状態C 古着特有のUSED感が見受けられますが、大きなダメージや汚れは少ない状態D 状態が悪く使用感の強いE ジャンクor難あり◎使用カラーマルチカラー古着になるのでご理解いただいた上での購入をお願いします店頭同様の新品の物を求める方や神経質な方はご遠慮ください無言購入問題ないです発送は圧縮して発送を考えていますが発送方法や質問や写真追加の希望があれば購入前にコメントお願いします発送方法がらくらく↔ゆうゆうで予告無く変更になる場合があります。ご購入前にプロフィールの確認お願いします他にも衣類を出品しています#たいたんの古着

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商品のサイズXL(LL)
ブランドアディダス
商品の状態未使用に近い

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41分钟前

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¥13,900 ¥11,815

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BED J.W. FORD アディダス ベッドフォード GAME JERSEY BF LEGINK トレフォイルロゴ ゲーム ジャージー シャツ FI8837 定1.3万 ネイビー イエロー エンジ O▲010▼20707k15 | CRAWLER

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楽天市場】【中古】adidas ×BED J.W. FORD 19AW GAME SHIRT アディダス

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