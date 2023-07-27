【国際ブランド】 未使用 グッチ プリンスタウン ホースビット チェック フラットサンダル ブルー サンダル

未使用 グッチ プリンスタウン ホースビット ファブリック チェック フラットサンダル ブルー

ナイキ エアマックス ココ サンダル 22㎝ ベージュ



✳︎新品未使用✳︎ 【ブレンタ】アパルトモン別注 スクエアトゥストラップサンダル

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再お値下げしました！ドクターマーチン PEARSON GUNMETAL

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グッチのサンダルです！

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ブルー×ホワイトのチェック柄がアクセントになります☆

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フラットなので歩きやすいです！

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ブランド / GUCCI (グッチ)

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サイズ / 37.5 (24.5cm)

インポートロッサ☆サンダル♪新品未使用タグ付き



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カラー / ブルー ホワイト

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付属品 / 箱 保存袋

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保管による靴内側のシワ、靴底の擦れが薄っすらありますが、未使用品のため綺麗な状態です。

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【美品】snidel サンダル



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購入先

GUCCI ロッキングGスライドサンダル

正規店購入品、古物免許所有者のみが参加できる古物市場にて購入している鑑定済みの正規品となります。

BIRKENSTOCK トングサンダル



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ID : My4588

新品未使用品 HERMES オアジスサンダル エトゥープ 日本サイズ22cm

カラー···ブルー

P.A.M サンダル パム 未使用品

ヒール高さ···0〜3cm

ルイヴィトンLOUIS VUITTONサンダル

ソールヒール形···フラット

NIKE ナイキ JORDAN SOPHIA SLIDE 完売品 レア サンダル

型···スリッパサンダル

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

未使用 グッチ プリンスタウン ホースビット ファブリック チェック フラットサンダル ブルー●ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。●出品している商品はすべて送料無料です。●お急ぎ発送の場合は事前にご相談ください。グッチのサンダルです！ブルー×ホワイトのチェック柄がアクセントになります☆フラットなので歩きやすいです！ブランド / GUCCI (グッチ)サイズ / 37.5 (24.5cm)カラー / ブルー ホワイト付属品 / 箱 保存袋---商品状態-----------------------保管による靴内側のシワ、靴底の擦れが薄っすらありますが、未使用品のため綺麗な状態です。---------------------------------☆同じブランドの他の商品をCheck☆#myc_グッチ☆同じカテゴリーの他の商品をCheck☆#myc_サンダル☆同じサイズの他の商品をCheck☆#my24_245✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎購入先正規店購入品、古物免許所有者のみが参加できる古物市場にて購入している鑑定済みの正規品となります。✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎スリッパサンダル ミュール フラットシューズID : My4588カラー···ブルーヒール高さ···0〜3cmソールヒール形···フラット型···スリッパサンダル

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

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