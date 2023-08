ご覧頂きまして誠に有難う御座います。

【商品について】

【SIZE】29.0cm

バスケットシューズ"AIR FLIGHT POSITEか

ら派生した人気モデル。ノンシューレース構

造でアスリートのリカバリーシューズとして

開発されたこともあり履き心地に優れている。

最新ポリウレタン素材のアッパーはデザイン

性にもとても優れた完成度。本品は未使用で

すが素材の性質、製造過程において目立たな

い小傷やスレ等がある場合もございます。経

年劣化などがあるかもしれません箱のすれや

へこみ等がたしょうあり神経質な方のご購入

はご遠慮ください。写真にてとう商品状態の

ご確認をよろしくお願いします。色味等はた

しょうの誤差があるかもしれません。衣類専

用倉庫で保管、店頭の新品ではないのでその

ことなどをどうか御了承下さいませ。これら

を考慮しまして特典を検討させていただきま

した。特典権利を有している場合、特典品を

元箱同封させて戴きますので宜しくお願い申し上げます。

【”特典”に関して】

【特典/A】

adidasもしくはReebokどちらか一方

Tシャツ

【未使用】【正規品】

2000円相当

【特典/B】

当アイテムと当方が出品中

ナイキ/アディダス/NBのいずれか

スニーカー計2点を同日中に落札、

同日1時間以内に決済を完了された方のみ

NEWERA

キャップ

正規品/未使用

#NIKE

#ナイキ

#アディダス

#HTM

#藤原ヒロシ

#ソロスライド

#SOLOSLIDEL

#コラボ

#ヴィトン

#CLOT

#スニーカー

#シューズ

#フラグメント

#限定

#サンダル

#スリッポン

ご覧頂きまして誠に有難う御座います。他にも多くのレアスニーカーを出品中です他オークションサイトなどにも出品中のため予告なく早めに終了する場合が多いこと御了承の程、お願い申し上げます。プロフィール欄の御一読をお願い申し上げます。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ラスト1点になります☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆【商品について】 NIKE SOLO SLIDEL METALLIC SILVER【SIZE】29.0cm [未使用][正規品]バスケットシューズ"AIR FLIGHT POSITEから派生した人気モデル。ノンシューレース構造でアスリートのリカバリーシューズとして開発されたこともあり履き心地に優れている。最新ポリウレタン素材のアッパーはデザイン性にもとても優れた完成度。本品は未使用ですが素材の性質、製造過程において目立たない小傷やスレ等がある場合もございます。経年劣化などがあるかもしれません箱のすれやへこみ等がたしょうあり神経質な方のご購入はご遠慮ください。写真にてとう商品状態のご確認をよろしくお願いします。色味等はたしょうの誤差があるかもしれません。衣類専用倉庫で保管、店頭の新品ではないのでそのことなどをどうか御了承下さいませ。これらを考慮しまして特典を検討させていただきました。特典権利を有している場合、特典品を元箱同封させて戴きますので宜しくお願い申し上げます。【”特典”に関して】【特典/A】adidasもしくはReebokどちらか一方Tシャツ【未使用】【正規品】2000円相当【特典/B】当アイテムと当方が出品中ナイキ/アディダス/NBのいずれかスニーカー計2点を同日中に落札、同日1時間以内に決済を完了された方のみNEWERAキャップ正規品/未使用#NIKE#ナイキ#アディダス#HTM#藤原ヒロシ#ソロスライド#SOLOSLIDEL#コラボ#ヴィトン#CLOT#スニーカー#シューズ#フラグメント#限定#サンダル#スリッポン

