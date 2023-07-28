最高の品質の 新型 GAURA walk パールホワイト（ポータブル水素水生成ボトル） その他

【商品は未開封の状態でお届けします。】

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・塩素除去カートリッジ

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・吸入用キャップ

Panasonic ヘアカッター プログレード バリカンER-SC61

・吸入用カニューラ

EMS 美顔器 フェイスベルト サウナマスク 自宅エステ 小顔 リフトアップ

・取扱説明書

【メーカー正規品】ミラブルzero お試しのみ



【のろのろたん様専用】ダブル水素ボトル★未使用品

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未開封のままお届けいたしますので、商品の不具合等につきましては、メーカーへ直接お問合せください。

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【商品は未開封の状態でお届けします。】【未開封のため、本体の写真がありません。ご了承くださいませ。】【また、お値下げリクエストはご勘弁くださいますよう、お願い申し上げます。】いつでも手軽に高濃度水素水を❣️出来立ての水素水がわずか５分で❗️さらに水素吸入もできる『一台二役』の優れもの‼️ポータブル水素水生成ボトル ガウラウォーク NEW GAURA walk （水素水生成器）日本製。 【カラー】パールホワイト紹介動画↓https://youtu.be/GyCfVMb2iawメルカリ便での配送（全国送料無料）新品、未使用品、未開封。●定価￥14,080（税込）【主な仕様】・容量:380ml・耐久温度:0~80℃・使用する水質等:水素水/水道水、ミネラルウォーター、ろ過水、RO水、水素ガス/ミネラルウォーター、精製水・運転モード:5分モード/クリーニングモード/吸入モード・充電後生成回数:5分モード/約6回、クリーニングモード/約10回、吸入モード/約1回〈サイズ〉上部最長部直径（開口ボタン含む）78㎜上部最短部直径68㎜下部直径70㎜高さ237㎜【内容】・製品本体・USB AC/DCアダプタ・USBパワーケーブル・塩素除去カートリッジ・吸入用キャップ・吸入用カニューラ・取扱説明書〈お願い〉未開封のままお届けいたしますので、商品の不具合等につきましては、メーカーへ直接お問合せください。修理など商品の保証について、当方では対応できません。ご納得くださいます方のご購入を希望しています。m(_ _)m#水素 #水素水#水素生成器#水素吸引器#美容#健康

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