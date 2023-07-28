最高の品質の 新型 GAURA walk パールホワイト（ポータブル水素水生成ボトル） その他

【商品は未開封の状態でお届けします。】
National ジョーバ/EU6442
【未開封のため、本体の写真がありません。ご了承くださいませ。】
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【また、お値下げリクエストはご勘弁くださいますよう、お願い申し上げます。】
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【メーカー正規品】ミラブルzero お試しのみ
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早い者勝ち！！(問い合わせ中止中。
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3Dエアストレッチマット ドクターエアー EAM-01 (n804)
メーカー点検後未使用☆ルルド☆水素水☆サーバー☆ほぼ未使用☆水素水サーバー
新品、未使用品、未開封。
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●定価￥14,080（税込）
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【主な仕様】
サイエンス ミラブルzero 新品未使用 ミラブルゼロ シャワーヘッド
・容量:380ml
コバさま専用
・耐久温度:0~80℃
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・使用する水質等:水素水/水道水、ミネラルウォーター、ろ過水、RO水、水素ガス/ミネラルウォーター、精製水
値下げ！【新品未開封】マイトレック リバイブ ミニ XS
・運転モード:5分モード/クリーニングモード/吸入モード
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〈サイズ〉
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上部最長部直径（開口ボタン含む）78㎜
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上部最短部直径68㎜
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オーラリング Oura ring Heritage Black US8 第２世代
【内容】
水素SPA OVAL オーバル
・製品本体
「ちぇるこさん専用」お値下げ！新品・未使用 Plim up fine ホワイト
・USB AC/DCアダプタ
新型 GAURA walk パールホワイト（ポータブル水素水生成ボトル）
・USBパワーケーブル
National ジョーバ/EU6442
・塩素除去カートリッジ
SIXPAD Chest Fit
・吸入用キャップ
Panasonic ヘアカッター プログレード バリカンER-SC61
・吸入用カニューラ
EMS 美顔器 フェイスベルト サウナマスク 自宅エステ 小顔 リフトアップ
・取扱説明書
【メーカー正規品】ミラブルzero お試しのみ
【のろのろたん様専用】ダブル水素ボトル★未使用品
〈お願い〉
エイミー スリーインワン ストレッチAiMY 3in1 STRETCH
未開封のままお届けいたしますので、商品の不具合等につきましては、メーカーへ直接お問合せください。
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修理など商品の保証について、当方では対応できません。ご納得くださいます方のご購入を希望しています。m(_ _)m
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【商品は未開封の状態でお届けします。】【未開封のため、本体の写真がありません。ご了承くださいませ。】【また、お値下げリクエストはご勘弁くださいますよう、お願い申し上げます。】いつでも手軽に高濃度水素水を❣️出来立ての水素水がわずか５分で❗️さらに水素吸入もできる『一台二役』の優れもの‼️ポータブル水素水生成ボトル ガウラウォーク NEW GAURA walk （水素水生成器）日本製。 【カラー】パールホワイト紹介動画↓https://youtu.be/GyCfVMb2iawメルカリ便での配送（全国送料無料）新品、未使用品、未開封。●定価￥14,080（税込）【主な仕様】・容量:380ml・耐久温度:0~80℃・使用する水質等:水素水/水道水、ミネラルウォーター、ろ過水、RO水、水素ガス/ミネラルウォーター、精製水・運転モード:5分モード/クリーニングモード/吸入モード・充電後生成回数:5分モード/約6回、クリーニングモード/約10回、吸入モード/約1回〈サイズ〉上部最長部直径（開口ボタン含む）78㎜上部最短部直径68㎜下部直径70㎜高さ237㎜【内容】・製品本体・USB AC/DCアダプタ・USBパワーケーブル・塩素除去カートリッジ・吸入用キャップ・吸入用カニューラ・取扱説明書〈お願い〉未開封のままお届けいたしますので、商品の不具合等につきましては、メーカーへ直接お問合せください。修理など商品の保証について、当方では対応できません。ご納得くださいます方のご購入を希望しています。m(_ _)m#水素 #水素水#水素生成器#水素吸引器#美容#健康