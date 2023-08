>NGV23529SVm

★本家の良さはそのままに高品質化や低ノイズ化等の独自の改善や工夫をした当工房オリジナル基板で製作。市販基板やネットのレイアウトのコピーではありません。

⚠️ケースが無塗装アルミなので小傷などあります

⚠️ノブ表記はシールです

★概要

Naga Viperを参考にハンドメイドで製作。

有名な「Rangemaster」を改良したフルレンジ~トレブルブースターです。購入されたお客さまからの評価の高い隠れた人気ペダルです。

Range/Boost/Heatと分かりづらい表記ですが、Tone/Vol/Gainと考えると分かりやすいかと思います。

-引用

Rangeノブはブーストする帯域を調整します。自由に帯域を変化させることができます。

旧レンジマスターは常にゲインMAXでしたが、本機はHeatでゲイン量を調整できます。

これらの機能で、クラシックなトレブルブーストとしてだけでなくあらゆるサウンドに対応出来るようになりました。

★お客様の声

・トレブルブースターとしても優秀ですが、好きな帯域を自在にブーストできるブースターですね。チューブアンプがクリーンでもクランチでもオンすることによって煌びやかで立体的で、弾いていてとても食いつきのよい粘りが感じられて気持ちが良いペダルです。

・soundバリエーションの多さに驚きました。(中略)普通にODとしても非常に使いやすいですし…何よりsoundが音楽的です。これはどんなペダルにも合いそうでこれからが楽しみです。

・レスポールのフロントPUがブーミーになりやすい、低音弦のコードがぼわぼわするなどがこの1台で解消しました。アンプや歪みエフェクター付属のトレブルつまみは狙った帯域に効いてくれない事が多いですが、こちらは好みの帯域にピンポイントで合わせられました。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

