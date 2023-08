F-LAGSTUF-F フラグスタフ 2018SS 地獄特急便 コーチジャケット

ご覧いただきありがとうございます。

F-LAGSTUF-F フラグスタフ、2018年に発売された地獄特急便コーチジャケットです。

名品で貴重な品と思いますが、趣味が変わったため出品しております。宜しくお願い致します。お探しの方に是非。

【サイズ】M表記

【カラー】ブラック

品番:18SS-DH-01

サイズ:

肩幅:58

身幅:65

袖丈:60

着丈:73

素人採寸ですので、誤差ご了承お願いします。

新品ではございませんので、通常の使用感はございますが、目立つような汚れや傷はございません。ダメージ等はありませんが着用済の品ですので多少の使用感があります。中古品である事をご理解頂ける方のご検討をお願い致します。

中古品の為、ご理解頂いた方のみご購入お願い致します。

カラー...ブラック

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ジップ・ボタン...ボタン留め

フード...フードなし

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フラグスタフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

